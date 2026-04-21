分局長誤噴柯文哲辣椒水遭調職 劉世芳：尊重警政署懲處

民眾黨前主席柯文哲日前在台中逢甲夜市遭噴辣椒水，事後查出是台中第六分局分局長周俊銘誤噴，最終遭記過懲處調職並函送法辦。針對懲處是否不合比例原則，內政部長劉世芳今受訪時表示，尊重警政署的懲處。

柯文哲日前陪同台中市議員參選人劉芩妤在逢甲夜市拜票時，過程中突然遭噴辣椒水，事後經調查後發現是第六分局分局長周俊銘誤噴，最終被記過並調離非主管勤務，案件後續將依傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦，外界質疑最終懲處似乎不符合比例原則。

劉世芳表示，內政部尊重警政署的懲處，他是勤務指揮官，不管時間上或處置失當上，必須要接受懲處；至於懲處的範圍，就尊重警政署他們的量刑。

有媒體詢問，民眾黨議員參選人質疑該分局長背後可能涉及派系背景，劉世芳說，不針對個別參選人的說法做出回應。