總預算將付委 卓揆：中東情勢非編製預算時能設想 盼立院速審寬列

今年度中央政府總預算僵局終於有解。閣揆卓榮泰今天赴立法院報告總預算編製情形，卓榮泰說，今天帶著滿滿的誠意和期待到立院，希望立院能「有別於以往跟行政院之間的關係」，速審、合理寬列，讓政府能面對中東等國際情勢的發展。

立法院朝野黨團協商同意，行政院長卓榮泰今天赴立法院報告總預算編製情況並備詢，今年度中央政府總預算案即可交付審查。卓榮泰表示，行政院今天帶著滿滿的誠意和滿滿的期待到立法院，向立法院報告今年度的中央政府總預算歲入歲出編製情形。

他指出，其中牽涉到國家安全、經濟發展、人民福祉，各項公共建設，還有科技的持續領先。期待立法院能夠有別於以往跟行政院之間的關係。

卓榮泰說，經過了兩百多天的延宕，第一個希望能夠速審、儘速的審理；第二個，尤其在面對最近這種中東情勢的情況下，很多的預算都非去年編製時所能預先設想。也希望立法院能夠在審查的過程當中合理地寬列，讓政府有更大的能量，協助人民一起來面對這樣國際情勢的發展。