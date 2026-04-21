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連長罵台日混血軍訓役男「死日本鬼子」、「畜生」 遭調職移送法辦

噴柯烏龍！誤噴辣椒水 中市警第6分局長記過送辦

聯合報／ 記者陳宏睿黃寅陳秋雲陳敬丰李奕昕林銘翰黃婉婷／連線報導
民眾黨前主席柯文哲十七日台中輔選傳遭噴辣椒水，中市警局昨公布調查，第六警分局長周俊銘因辣椒水噴蓋破裂，四度按壓測試時外洩（上圖），導致民眾被嗆掩鼻（下圖）。圖／台中市警局提供
民眾黨前主席柯文哲十七日台中輔選傳遭噴辣椒水，中市警局昨公布調查，第六警分局長周俊銘因辣椒水噴蓋破裂，四度按壓測試時外洩（上圖），導致民眾被嗆掩鼻（下圖）。圖／台中市警局提供

民眾黨前主席柯文哲十七日赴台中輔選，傳遭辣椒水攻擊。台中市警局調查結果昨出爐，當天維安指揮官、中市警第六分局長周俊銘，因辣椒水噴頭破裂，四度按壓測試時洩漏，遭記過二次、調離現職，並依傷害罪函送偵辦。中市警察局長吳敬田公開道歉，並自請處分。周俊銘前天起請假一周，昨未接電話。警政署表示，周執勤處置不當，懲處調職。

此事件曾引發政治聯想與政黨間攻詰，柯文哲昨獲悉調查結果後表示，辣椒水是警察面對抗拒、攻擊或脫逃情形時，以最小傷害達成強制力控制的方式，相信分局長不會蓄意噴灑辣椒水，但是如果能夠在第一時間說明，也許能夠減少查案成本、懷疑與對立。

雖然柯文哲感謝台中市警局的火速破案，並表示「大家辛苦了」，但民眾黨發言人張彤強調，身為高階警官在人潮擁擠處「測試辣椒水」導致「沿路誤噴四次」，實屬缺乏判斷的疏漏，而且事發超過廿四小時，當事人才承認誤噴，耗費這段期間投入偵辦的警力。

張彤強調，本案不僅關乎特定個人，更是涉及民眾在公共場所的人身安全，期盼後續全案調查毋枉毋縱，還給社會和諧。

柯文哲與議員參選人劉芩妤等人十七日到逢甲夜市掃街，傳出遭辣椒水攻擊，柯文哲以手掩口鼻、快步離開，同行志工狂咳嗽，聲稱看到二人騎機車離去。劉十八日報警，警方成立專案小組。中市警局昨開記者會表示，專案小組調閱三八五支監視器後，發現帶隊的周俊銘在執勤過程中，四度因手中的辣椒水噴頭有裂痕，誤洩辣椒水釀禍。吳敬田在記者會中公開向柯文哲、劉芩妤與民眾黨志工、遭波及的民眾致歉。

這起事件掀起政壇議論，民眾黨中市議員江和樹說，第一時間承認有這麼難嗎？不過，中市議會國民黨團書記長李中、民進黨團總召周永鴻都認為，分局長無犯意，測試裝備卻遭拔官，懲處不符比例原則，不應該因涉及特定政治人物而加重處分，此案根本是政治事件。

民進黨發言人吳崢表示，民眾黨全黨上下在真相未明的情況下，日前就先痛罵民進黨和賴清德總統，事後卻是大翻車，堪稱今年最大烏龍，民眾黨主席黃國昌應就栽贓抹黑立即道歉。

民眾黨 台中 柯文哲 辣椒水

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