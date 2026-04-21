外長談出訪史瓦帝尼規畫 總統未過境美...考量效率

當政府以排山倒海之勢，連日啟動強力文宣高舉「以商圍政」的國安警報，商總反擊卻是「以政逼商」的生存控訴，這反差也看見政府的尷尬。這場對撞看不到台灣內部理性的策略辯證，反而暴露出一個更令人不安的現實：在兩岸經貿攻防中，政府正逐漸失去政策的應對能力，轉而退守為意識形態的論述防禦，甚至以建構「內部敵人」來穩固政權的政治敘事，看不到政府對防衛韌性的信心，卻看得見它掌握不到民心的恐懼。

2026-04-21 05:50