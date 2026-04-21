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外長談出訪史瓦帝尼規畫 總統未過境美...考量效率
賴清德總統明（22）日將啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼，採專機直飛，未規劃過境美國。外交部長林佳龍昨日表示，「美國都是歡迎賴總統的」，過境與否主要取決於時機與整體考量，「時間會回答」，要對未來循例過境有信心。
賴總統此次出訪將前往史瓦帝尼，出席史王登基40周年與58歲華誕雙慶典，並預計簽署聯合公報及關務互助協定。林佳龍昨日接受廣播節目專訪指出，此行採專機直飛，主要基於元首出訪安全、效率與便利等綜合因素，並非單純外交考量。
針對未過境美國引發質疑，林佳龍表示，過境安排須具備明確目的與合適時機，並非每次出訪皆必然規劃。台灣過去已有過境夏威夷及關島的經驗，美方對相關安排一向持開放態度，未來仍具高度彈性。他說，台灣近年在美國投資持續擴大，包括亞利桑那州、德州等地，顯示台美經貿關係緊密，過境選項亦相當多元。不論美西、美東或美南，皆可能成為未來過境據點。
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