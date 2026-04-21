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李貞秀假處分保位？立院：許忠信明遞補

聯合報／ 記者唐筱恬黃婉婷林銘翰林孟潔／台北報導

民眾黨前不分區立委李貞秀被民眾黨開除黨籍後，前晚直播透露循立法院前院長王金平模式，已向法院聲請假處分，力保立委資格。立法院人士指出，王金平當年聲請假處分時，立委資格尚未被註銷，但李貞秀已被中選會註銷，中選會十五日已公告由成大法律系教授許忠信遞補，立法院確定於廿二日如期舉行宣誓就職程序。

李貞秀日前遭民眾黨開除黨籍，失去立委身分，連日來砲轟民眾黨，並於前晚宣布已向台北地院聲請假處分。

民眾黨主席黃國昌昨天接受聯合報專訪時表示，民眾黨捍衛新住民及陸配參政權，而不是任何個人主觀認為的權利；自己不會隨著李貞秀起舞，「所有情境我們其實都想過了」。

對於李貞秀聲請假處分，台北地院上周五收案，並已分案。法界人士指出，王金平與李貞秀案最大的不同，在於王金平黨籍案適用的是人民團體法，李貞秀案則是二○一七年施行的政黨法，政黨法特別重視政黨自主權，若政黨依章程開除黨員並符相關原則，法院會予尊重。

立法院 李貞秀 黃國昌 中選會 民眾黨

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