外長：美歡迎賴總統 未來循例過境美國有信心

賴清德總統明啟程訪問非洲友邦史瓦帝尼，此行直飛、不過境第三地模式。外交部長林佳龍昨表示，此行沒有過境美國是很自然的，一個往東一個往西，基於綜合考量不過境美國，但「美國都是歡迎賴總統的」，要對未來循例過境美國有信心。

賴總統廿二日至廿七日出訪史瓦帝尼，這是他任內首度訪問非洲，預計出席史王登基四十周年、五十八歲華誕等慶典，此外還將與史王簽署聯合公報，見證兩國外長簽署關務互助協定。

外界質疑賴總統是否無法過境美國本土，林佳龍昨接受廣播主持人黃暐瀚專訪時表示，「美國都是歡迎賴總統的」；訪問史國，專機直飛在前總統蔡英文時效果很好，可以縮短時間，是基於元首出訪的安全、舒適、便利等綜合考量。

對於過境美國的話題，林佳龍強調，台灣現在在美國投資很多，包括在亞利桑那州、德州等，所以過境的選擇很多，要對未來循例過境美國有信心。

賴總統將訪問史瓦帝尼，索馬利蘭外交部前晚在社群平台Ｘ發文說，索馬利蘭共和國政府向賴總統致以誠摯祝賀。民進黨立院黨團書記長范雲說，這是非常正面的訊息，這次總統出訪，也對非洲所有國家釋放訊息，未來可以選擇跟中華民國做朋友，而非進入一中框架。

此外，二○二六年「選擇美國投資高峰會」將於五月三日至六日登場，聚焦能源、食品、人工智慧科技、汽車製造、關鍵礦產，及半導體等產業。據了解，此次將由經濟部長龔明鑫帶隊、國發會主委葉俊顯隨行，帶領我國產業代表赴美參訪。

一年一度的選擇美國投資高峰會是美國最高層級年度商務活動，為吸引外資進入美國市場，將就強化全球供應鏈、美國聯邦及地方政府補助及獎勵外資落地等議題舉辦會議活動。今年為美國建國二五○周年，更具重要指標意義。

鄭麗文：六月最可能訪美

記者鄭媁／台北報導

國民黨主席鄭麗文結束訪陸，昨被問到訪美規畫，她說，應是六月最有可能，需要好好安排行程，希望能接觸到「比較不一樣的朋友」；至於會面層級，她希望當然是愈高愈好，會盡量努力。

鄭麗文昨接受「歷史哥」直播專訪時指出，美國行非常重要，她要清楚傳達訊息，世界不應再回到冷戰，大家要對和解、交流有信心，尊重不同文明，而非「誰消滅誰、誰贏過誰」零和遊戲。