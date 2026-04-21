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鄭麗文訪陸申請民主基金會補助 林佳龍：還未審查通過

聯合報／ 記者周佑政唐筱恬／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前率團訪陸，向台灣民主基金會申請四八○萬元補助引發爭議。民主基金會副董事長、外交部長林佳龍昨表示，鄭麗文在「鄭習會」講的話，是不是要促進民主，社會自有評論；目前程序上還未審查通過，尊重基金會的程序辦理。

國民黨日前證實四月一日向民主基金會遞件申請，並於四月十日收到回文指審查通過，但據了解，基金會尚未撥款。

林佳龍昨接受廣播主持人黃暐瀚專訪時表示，新聞出來前兩天，民主基金會有董事會開會，董事長韓國瑜與他都有出席。

韓國瑜是否裁示應該檢討？林佳龍說，政黨申請項目要盡量直接符合補助，不是不能去中國，但多少要跟民主自由人權有點關係。黃暐瀚追問，過去是否有國民黨主席赴中與大陸國家主席會面，向基金會申請補助？林佳龍說，應該是沒有，「大家還是會有個界線」，民主基金會很透明，紙包不住火，媒體都會知道。

林佳龍表示，國民黨尚未正式申請鄭麗文訪中補助，程序尚未走完，還有討論空間，國民黨也看到社會反應；國民黨副主席李乾龍也已表達，若社會認為不妥，國民黨不會硬要申請。林佳龍說，真的送交審查時，他也會再表示意見，保留一些轉圜餘地。

民主基金會人士指出，基金會依章程，按照立院政黨席次比例，核撥政黨補助分配款；通常政黨提出申請，只要與對外交流有關都會同意補助。

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