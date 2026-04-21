總預算案今付委…藍擬砍媒宣費 白營喊全刪監院預算

總預算僵局終於有解。立法院朝野黨團協商同意，行政院長卓榮泰今天赴立法院報告總預算編制情況並備詢，今年度中央政府總預算案即可交付審查；未來進入實質審查，在野黨已磨刀霍霍，國民黨團目前鎖定刪砍媒體宣傳費、陸委會等預算，民眾黨團則聚焦監察院、國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）預算。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，「賴卓政權」詐騙治國，把特定事情弄得很複雜，讓民眾不了解，國民黨團無需在這上面糾纏，不會限定特定的預算類別，尤其像是中油三接、台電四接等預算大幅灌水，一定會嚴審；他還說，媒宣費只是放出給在野黨立委當目標，「裡面太多貓膩」。

據了解，民眾黨長期主張廢除監察院，不排除提案刪除監察院今年度全數預算。民眾黨團總召陳清龍表示，「對於不合理的預算，該刪就刪、該凍就凍」，尤其是媒體宣傳費及特別費等，民眾黨團會用最嚴格的態度檢視。

陳清龍也點名，ＮＣＣ本該是獨立行使職權的機關，然而在民進黨政府亂搞下變成「髒ＣＣ」，卓榮泰至今仍未提名ＮＣＣ委員、放任機關空轉，民眾黨團會嚴格把關ＮＣＣ預算，也會要求凍結相關缺額委員的薪水，待補齊ＮＣＣ委員後始得解凍。

民進黨團幹事長莊瑞雄則指出，預算審查應回歸專業與理性，不能透過極端刪減讓國家癱瘓；如果把審預算當成武器，最後傷到的是整個國家與人民。

此外，監察院已立案調查新竹市前市長林智堅的台大學倫案，遭質疑「想翻案」。負責調查的三位監委昨天發新聞稿澄清，該案是首次調查，因為有民眾陳情，基於職權必須啟動調查，請各界不需預先攻訐監察院，有關政治介入的臆測是多慮了。