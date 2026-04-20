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【重磅快評】大選年查林智堅學倫案 監院沉睡四年今甦醒？

聯合報／ 主筆室
新竹市前市長林智堅沉寂四年的台大論文學倫案，近日遭監察院立案調查，選舉年「翻舊帳」，時機敏感，引發各界議論。（本報資料照片）
新竹市前市長林智堅沉寂四年的台大論文學倫案，近日遭監察院立案調查，選舉年「翻舊帳」，時機敏感，引發各界議論。（本報資料照片）

新竹市前市長林智堅沉寂四年的台大論文學倫案，近日遭監察院立案調查，選舉年「翻舊帳」，時機敏感，引發各界議論；監委則強調是「首次調查」，因民眾陳情而啟動，並否認政治力介入。不過，社會對林智堅學倫案已有定見，監院冷飯重炒的時機點啟人疑竇；當年學倫案審定召集人蘇宏達直球對決說，他願意接受外界檢驗，但審定報告書應該公開，才能避免外界猜測。

蘇宏達日前透過臉書證實，監察院通知他「到院說明」，因為「台大某論文審定委員會與學術倫理委員會之相關審查機制及標準容有疑義」案情，他非常驚訝，學倫案審定報告書四年前已交給學校；他當時擔任委員會召集人，若有不當之處絕對扛責，但不能說不公開而用該議題攻擊台大。他強調，監委手上都有完整的審定報告書，只要公開就一切清楚，監委卻說一切要保密。

林智堅曾被視為當紅的「小英男孩」，但他當年學倫案不僅重創其政治前途，甚至衝擊民進黨縣市長選情「一屍多命」。不論當事人多不服氣，但該案已歷經學術和選舉的雙重程序檢驗，台大百年校譽和選民投票認知都讓這件事已有普遍的社會定論。正因如此，監察院若真認為有必要介入，為何過去四年從未行動？若說是民眾陳情才啟動，是否意味監察權的行使過於被動，甚至受制於時機與風向？

監察院前院長陳菊請假逾一年才獲准辭職，期間皆是代理狀態；監察院前院長王建煊更曾要求廢除「盲腸院」，以免淪為「殘害忠良院」。民進黨過去長期主張「廢監院」，監察院始終給社會可有可無的感覺，林智堅學倫案在大選前被調查，不少網友揶揄，難道監院四年來都在睡覺？監院不調查林智堅市長任內的爭議不斷的新竹棒球場，卻轉而去查已定案事件，難道是想要翻案？

據了解，調查該案的監委是林郁容、范巽綠、賴鼎銘，四人今天也發出新聞稿澄清，該案是首次調查，媒體報導重啟調查、使用政治追殺等聳動文字皆偏離事實；此外，新竹棒球場案與該案毫無關聯，牽扯非屬必要。監察委員皆為獨立行使職權，外界人士依其個人好惡指揮監委辦案，實有政治凌駕法律之虞，並非法治社會常態。

若監察院真有意重建威信，關鍵不在於為個案辯解，而應建立一套透明可預期的調查標準，如何避免政治力干擾？如果查案不公開透明、該作為而不作為，監察院很難不讓人質疑是「選擇性辦案」。

民主政治中，監察權本應是防弊機制，而非爭議機關。當社會對監委的第一反應是不信任，甚至揣測政治動機，這正是一大警訊。林智堅學倫案或許是一個引爆點，真正該被檢驗的是，監察院能否擺脫「沉睡」與「被動」的陰影，否則，所謂的「現代御史大夫」只是一塊空招牌，當監察權被懷疑服務於特定對象，監察院存在的必要性將持續受到社會嚴厲檢驗。

民進黨 台大 監察院

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