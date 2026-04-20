日本7.7強震 外交部：尚未接獲旅日國人、僑民及留學生受災資訊

日本東北台北時間今天下午發生芮氏規模7.7地震，並發布海嘯警報。外交部表示，極為關心日本發生強震後的災損狀況，已於第一時間致電日本台灣交流協會台北事務所，表達慰問及隨時準備提供協助之意。

外交部指出，外交部於地震發生後立即指示我國駐日本代表處及駐札幌辦事處，了解災情及我國人受困狀況。日本首相高市早苗呼籲沿海居民「立即前往高地或避難大樓等安全場所避難」，官房長官木原稔亦召開臨時記者會說明，目前核電廠相關設施並未出現異常。日本NHK等媒體持續報導新幹線停駛及部分地區停電等相關情形。

外交部表示，已指示駐日本代表處及駐札幌辦事處，主動聯繫我國當地僑會（團）及留學生並提醒注意安全。截至目前，尚未接獲我旅日國人、當地僑民及留學生相關受災資訊。

外交部表示，倘國人在當地遭遇緊急情況，請立即撥打急難救助手機號碼（駐日本代表處+81-80-1009-7179或+81-80-1009-7436、駐札幌辦事處+81-80-1460-2568）。