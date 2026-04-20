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林佳龍接見美智庫CSIS 促攜手構建非紅供應鏈

中央社／ 台北20日電

美國智庫「戰略暨國際研究中心」會長何慕理率團訪台，外交部長林佳龍今天接見時表示，台灣持續投資關鍵新興技術領域，並與國際夥伴構建安全、可信賴且具高度韌性的非紅供應鏈；何慕理則說，台灣對全球供應鏈不可或缺。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍於20日接見「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic andInternational Studies，CSIS）會長何慕理（JohnHamre）率領的專家學者訪問團，雙方就台美關係及台美第三國經貿合作等議題廣泛交換意見。

林佳龍表示，台灣「總合外交」涵蓋價值外交、同盟外交、經濟外交三大面向，期盼充分發揮台灣在半導體與高科技領域的硬實力，以及民主價值的軟實力，持續深化與理念相近國家的實質夥伴關係。

林佳龍說明，台灣正持續擴大在人工智慧（AI）、資安、次世代通訊及國防創新等關鍵新興技術領域的投資。此一布局的核心目標，不僅在於強化台灣自身的經濟韌性，更是要攜手國際夥伴，共同構建安全、可信賴且具高度韌性的非紅供應鏈。

何慕理指出，他在2000年接掌CSIS後，就選定台灣做為他首度率團出訪的海外目的地。此行據他觀察，相較於26年前，台灣的經濟實力與科技研發能力已有飛躍式進展，具有「創新」的鮮明標誌，且依然擁有蓬勃活力的民主社會，令人高度肯定。

何慕理推崇台美關係的穩健發展，指出台灣不僅是美國重要的經濟及科技夥伴，更在全球供應鏈中扮演不可或缺的關鍵角色。

外交部表示，此次CSIS訪問團由美國知名學者，以及政府的卸任官員所組成，顯示美國政策圈跨政黨對台灣議題及台美關係的高度關注及持續支持。

美國 台美關係 外交部

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