專訪／李貞秀聲請假處分保立委...黃國昌：所有情境都想過了 不隨之起舞

針對民眾黨中評會決議開除黨籍，民眾黨前立委李貞秀已聲請假處分，盼藉此保住民眾黨籍與立委職位。民眾黨主席黃國昌今天接受聯合報專訪時表示，民眾黨捍衛新住民及陸配參政權，而不是任何個人主觀認為的權利；自己不會隨著李貞秀起舞，「所有情境我們其實都想過了」。

李貞秀近期身陷黨內失言風波，民眾黨中評會上周開除其黨籍，李貞秀昨天在個人頻道開設直播表示，她已經向台北地方法院聲請假處分文件，希望藉此保住民眾黨立委職位；她同時點名黃國昌事後不斷汙衊、妖魔化自己，就是因為自知所有開除黨籍的理由都不正當。

黃國昌接受聯合報專訪時表示，民眾黨支持新住民跟陸配參政權，這件事情並非2026年才決定，而是早在2023年提名不分區立委時就確定，然而，現在問題的根源在於民進黨政府，前總統蔡英文與賴清德總統態度完全不一樣，「我大概問了十次以上，民進黨政府選擇迴避」。

黃國昌指出，蔡英文主政時期嚴守兩岸人民關係條例，陸配只要註銷大陸戶籍、取得中國民國身分證超過10年以上，「本來就有參政權利」，但賴總統上任後態度卻一百八十度大轉彎，「這個國家到底是一個法治社會？還是人治社會？這個才是最根本的問題」。

黃國昌說，民眾黨捍衛新住民及陸配參政權，而不是任何個人主觀認為的權利，這是兩件完全不同層次的事情。

針對民眾黨中評會開除李貞秀黨籍，黃國昌說，民眾黨是一個有制度的政黨，中評會以無異議方式全票通過，而且有踐行必要的程序保障，也有兩度給當事人表達意見，「裁決書上面已經寫得非常清楚，不是任何一個人的決定，那是中評會集體的決議」。

黃國昌表示，李貞秀想要用消費民眾黨的方式，藉此創造各式各樣的個人利益，「我完全不想隨著她起舞」，民眾黨內部有處理法務的律師，這種事情就交由專業處理，「我只能說，所有情境，我們其實都已經想過了」。