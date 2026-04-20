肯定商總為民發聲 國民黨團：別讓企業成為政治鬥爭犧牲品

商總今天召開觀光相關產業座談，呼籲政府別站產業與人民對立面，國民黨立法院黨團也支持商總為民發聲。國民黨團表示，企業講真話，執政當局卻反倒貼標籤，執政不能只顧選舉、不顧民生，別讓企業成為政治鬥爭犧牲品，呼籲政府傾聽市場，並讓經濟政策應回歸務實。

商總理事長許舒博呼籲，政府要以產業與人民利益為主，不要站在產業與人民的對立面，讓政策以整理利益為依歸；不要用政治想法思考產業問題，「我們也是有選票的，用莫須有的方式，你選票會流失。」

國民黨團稍早發出新聞稿表示，針對中華民國全國商業總會（商總）今日邀集產業界就兩岸經貿議題發聲，國民黨團書記長林沛祥表達高度支持與肯定。

林沛祥強調，在當前國際經濟動盪、內需疲弱的情況下，企業界願意站出來講真話、說實情，這不只是勇氣，更是對台灣經濟負責的態度。然而令人遺憾的是，執政當局第一時間不是傾聽產業聲音，反而急著貼標籤、扣帽子，彷彿只要不是選舉語言，就不值得存在。

林沛祥直呼「台灣的經濟不是靠口號運作的，更不是靠選舉節奏維持的」，近期產業界的焦慮並非空穴來風。面對大陸提出惠台措施，業者第一反應是「市場機會在哪裡」，而不是「政治正確在哪裡」。但遺憾的是，政府的回應卻往往是「這能不能講」，而不是「這能不能做」。

林沛祥分析，如此落差，正是問題核心，要解決方法包含幾個面向。第一，執政不能只顧選舉，不顧民生；第二，與其空談新南向，不如正視現實市場，要讓企業去賺得到錢的市場；第三，不要讓企業成為政治鬥爭的犧牲品，企業只是想生存，若連「講出需求」都要被質疑，那麼未來還有誰敢講真話？

國民黨團表示，支持商總與產業界理性發聲；也呼籲政府傾聽市場，而非壓制市場；經濟政策應回歸務實，而非服務選舉。國民黨團提醒，選舉會結束，但民生不會；政治可以操作，但經濟不能造假；與其在政治上「超前部署」，不如在經濟上「回歸常識」。