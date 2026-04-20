高雄綠營權力交棒？黃捷登記角逐市黨部主委 陳其邁布局浮上檯面

民進黨5月底地方黨職改選，高雄市黨部主委之爭升溫，立委黃捷今透過辦公室宣布明天上午9時前往黨部登記參選，並號召高雄女性議員與參選人陪同現身，主打「女力集結」訴求，不僅宣示參選決心，也為5月底黨職改選投下震撼彈。

據了解，此次黨職改選備受關注，外界盛傳高雄市長陳其邁力挺黃捷接棒主委一職，象徵世代交替與權力布局延續，黃捷日前受訪時鬆口表態「確實有這樣的考慮」，透露近期已密集拜會黨內人士、廣泛徵詢意見，為參選鋪路。

黃捷表示，若最終投入主委選舉，首要目標是整合地方力量，迎戰年底大選，她強調，黨部主委肩負選戰指揮角色，將全力協助賴瑞隆拚戰市長選舉，同時力拚議會席次過半，面對民進黨在高雄提名34席議員，她喊出市長、議員「全壘打」。

值得注意的是，黃捷這次登記主打「女力集結」，登記當天將由高雄市議長康裕成率黃秋媖、李雅慧、黃飛鳳、鄭孟洳、湯詠瑜、陳慧文、李雨庭等多位女性議員，連同議員參選人與服務處代表陪同現身，營造團結氣勢，也凸顯女性參政能量。

黨內人士分析，此次主委選舉不僅牽動地方派系平衡，更攸關2026高雄市長與議會選戰布局。若黃捷順利出線，將成為民進黨高雄市黨部首位女性主委，象徵黨內世代交替，也被視為陳其邁布局接班與穩固高雄執政版圖重要一步。