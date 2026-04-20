柯文哲遭噴辣椒水…分局長「試噴」拔官 警政署：執勤處置不當

監察院已立案調查新竹市前市長林智堅的台大學倫案，遭質疑有政治因素，甚至是想翻案。調查的三位監委稍早聯合發出新聞稿澄清，該案是首次調查，是因為有民眾陳情，基於職權必須啟動調查，請各界不需預先攻訐監察院，有關政治介入的臆測是多慮了。

2026-04-20 17:17