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柯文哲遭噴辣椒水…分局長「試噴」拔官 警政署：執勤處置不當
民眾黨前主席柯文哲本月17日赴台中市逢甲夜市掃街，遭辣椒水波及不適，警方查出是中市第六警分局長周俊銘測試破裂損壞的辣椒水，記過兩次調非主管職務，依傷害罪函送。警政署表示，周執勤處置不當，懲處調職。
警政署今表示，針對中市逢甲夜市掃街活動期間發生辣椒水外洩致民眾及參選人團隊不適，第一時間要求中市警察局務必盡速釐清事實，適時向社會大眾說明；目前市警局已完成初步調查，將全案函請台中地檢署偵辦。
警政署指出，分局長周俊銘於執行勤務過程臨場失措、處置不當部分，署同意市警局的懲處建議，並調整為非主管職務。
警政署說，針對九合一地方公職人員選舉勤務，有關候選人、服務處及競選活動等安全維護，持續要求各警察機關加強風險評估與情資掌握，強化警衛部署與幹部臨場應變訓練，確保各類選舉活動安全，務求滴水不漏。
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