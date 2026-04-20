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台中警試噴辣椒水誤燻柯文哲 新北警長給建議：盡量不要試噴

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民眾黨榮譽主席柯文哲17日到逢甲夜市掃街，分局長周俊銘誤噴辣椒水，造成柯一行人咳嗽不適，被記兩小過拔官。圖／議員參選人劉岑妤提供
民眾黨榮譽主席柯文哲17日到逢甲夜市掃街，分局長周俊銘誤噴辣椒水，造成柯一行人咳嗽不適，被記兩小過拔官。圖／議員參選人劉岑妤提供

民眾黨前主席柯文哲日前到台中陪同掃街，疑似遭噴辣椒水，不料今天卻傳出是當地分局長誤噴。新北市議員卓冠廷今天在議會質詢新北市警察局長方仰寧，要如何防範類似事件，方仰寧回「盡量不要試噴」。

卓冠廷說，上周六晚上前民眾黨主席柯文哲於台中進行活動時，民眾黨聲稱疑遭路過騎士持辣椒水攻擊。經三天追查，今下午才驚爆「分局長誤噴」，除網路上大批網友表達懷疑以外，卓冠廷也質疑合理性，並詢問方仰寧，全國政治人物或參選人常有掃街拜票行程，警方在候選人身邊的維安圍欄旁誤噴辣椒水，還直接波及到被保護的對象身上，這種狀況是否有可能。

方仰寧表示，員警勤務配備基本上以蒐證器材為主，特定狀況下才會攜帶防護噴霧劑，卓追問「如何避免發生？」方仰寧卻回「發生後要用大量的清水清洗」，卓再問「新北可以避免發生這種狀況嗎？」方仰寧則回「就是盡量不要試噴」。

另國民黨副主席李乾龍座車遭偷裝追蹤器一案，卓冠廷指出，雖然妨害秘密罪屬於告訴乃論，但外界已提及此案具有「恐嚇性」，而恐嚇罪即屬於公訴罪，警方理應主動偵辦。

方仰寧說，因案件涉及恐嚇且犯罪者不明，新北地檢署已經積極介入，警方專案小組也與地檢署保持密切聯繫並隨時探討案情。

民眾黨 新北 台中

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