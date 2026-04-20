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中市警分局長試噴辣椒水…柯文哲遭波及說話了 民眾黨質疑：逾24小時才承認

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中市警分局長試噴辣椒水惹禍！柯文哲：第一時間說明可減少懷疑與對立

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲在台中逢甲夜市掃街被噴辣椒水。圖／劉岑妤提供
民眾黨前主席柯文哲在台中逢甲夜市掃街被噴辣椒水。圖／劉岑妤提供

針對台中市政府警察局誤噴辣椒水，民眾黨前主席柯文哲今天表示，辣椒水是警察面對抗拒、攻擊或脫逃情形時，以最小傷害達成強制力控制的方式，相信分局長不會蓄意噴灑辣椒水，但是如果能夠在第一時間說明，也許能夠減少查案成本、懷疑與對立。

柯文哲上周前往台中逢甲夜市拜票，疑似遭到不明人士接近噴灑辣椒水。台中市政府警察局今天舉行記者會，證實為第六分局長周俊銘朝地面試噴，然而事後遭到風吹飄散導致惹禍，周俊銘記過懲處調職並函送法辦。

柯文哲傍晚在臉書發文表示，自己上周和民眾黨的夥伴一起逛逢甲夜市，許多人都聞到刺鼻的異味，並且造成咳嗽不止、眼睛不斷流淚，有人懷疑是辣椒水攻擊，經過台中市政府警察局調閱沿線監視器，確認共有4次噴灑，原來是第六分局長誤噴辣椒水。

柯文哲指出，辣椒水是警察面對抗拒、攻擊或脫逃情形時，以最小傷害達成強制力控制的方式，勤務使用上應該有一定的規範，「當人群發現有異狀，市民前往報案，甚至是調查小組開始調查之後，分局長主動說明就好了，可免去一堆猜測」。

不過，柯文哲也說，他相信分局長不會蓄意噴灑辣椒水，但是如果能夠在第一時間即刻說明，也許可以減少許多警察同仁的查案成本，同時也減少懷疑與對立，「這是此次事件中可改進的地方，再次感謝台中市警局的火速破案，大家辛苦了」。

民眾黨發言人張彤表示，感謝台中市警察同仁維護治安的辛勞，但是民眾黨也必須強調，身為高階警官在人潮擁擠處「測試辣椒水」導致「沿路誤噴4次」，實屬缺乏判斷的疏漏，而且事發超過24小時，當事人才承認誤噴，耗費這段期間投入偵辦的警力。

張彤強調，本案不僅關乎特定個人，更是涉及民眾在公共場所的人身安全，期盼後續全案調查毋枉毋縱，還給社會和諧。

民眾黨 警察 逢甲夜市

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