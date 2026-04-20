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中東衝突民生安定專案會議 卓揆：國內情勢趨於穩定

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰20日主持「因應中東衝突民生安定專案會議」時表示，國內整體情勢趨於穩定，但國際情勢尚未明朗，區域衝突發展多變，油價波動，將持續透過媒合上下游供應鏈、價格補貼、監控國際原料波動情形，及跨部會聯合稽查等措施以維持國內民生及經濟穩定。

卓榮泰指出，此次會議重點仍為掌握中東衝突最新情勢，並盤點國內是否出現新狀況或新增因應需求，若整體情勢維持穩定，則持續滾動檢討既有措施，若有新風險或需強化之處，應即時提出調整方案，以利應變。

民生物資供應方面，行政院指出，政府持續推動塑膠「平價專案」，積極媒合上下游供應鏈，例如塑膠袋加工廠萬上豪已加入專案，並供應通路商小北百貨2萬包塑膠袋；各零售通路亦持續補貨，並追蹤相關塑膠商品需求。政府亦歡迎有意販售塑膠袋之業者提供上游製造商名單，由經濟部協助媒合原料供應。

瀝青供應方面，行政院表示，中油及中塑瀝青庫存為6.1萬噸，以國內需求每月約1.9萬噸估算，確認足量供應至本（115）年度6月底。另為確保國產藥廠及醫材廠生產量能，經濟部將協調優先供應塑膠原料予醫藥產業；交通部則針對公路客運、國內船舶、國內航空用油持續進行補貼；而有關目前國內肥料原料足供應至本年8-12月需求，政府將持續維持肥料價格凍漲，實施化肥原料漲幅補助，同時嚴密監控國際製肥原料價格波動情形。

卓榮泰指出，依目前掌握情形，相關違規案件未持續增加，既有個案亦已妥適處理；但社會對物價仍有關切，請各部會持續主動回應並積極處理。

最後，卓榮泰強調，在原物料價格仍處波動階段下，政府將持續強化跨部會聯合稽查，防範不合理漲價及聯合行為。未來若原物料價格回穩，將持續關注商品價格是否合理回調，除依現行法制規範辦理外，亦可透過宣導與溝通，引導業者善盡社會責任；如市場仍出現價格未合理反映成本變動情形，將研議適當機制，降低民眾負擔，並請公平交易委員會及相關產業主管機關共同強化上下游運作機制，維持市場秩序。

行政院長 民生物資 中東

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