遭質疑為林智堅台大學倫案翻案？監委：民眾陳情下 基於職責首次調查

監察院已立案調查新竹市前市長林智堅的台大學倫案，遭質疑有政治因素，甚至是想翻案。調查的三位監委稍早聯合發出新聞稿澄清，該案是首次調查，是因為有民眾陳情，基於職權必須啟動調查，請各界不需預先攻訐監察院，有關政治介入的臆測是多慮了。

有監委要調查林智堅的台大學倫案，監察院證實「已立案調查」。消息一出，引發各界質疑監委是在選舉年翻舊帳，因為該案正是林智堅因論文抄襲而學位遭撤銷的事件。尤其不少網友質疑，林智堅任內新竹棒球場出問題不查，查已定案事件，難道是想翻案？

據了解，調查該案的監察委員是林郁容、范巽綠、賴鼎銘，而三人稍早也發出新聞稿說明。三位監委澄清，該案是首次調查，是因有民眾陳情，監委本於權責必須啟動調查程序，媒體報導以「重啟調查」，使用政治追殺等聳動文字報導此案，皆偏離事實。

三位監委還說，新竹棒球場案與該案毫無關聯，牽扯非屬必要；監察委員皆為獨立行使職權，外界人士依其個人好惡指揮監察委員辦案，時有政治凌駕法律之虞，並非法治社會常態。

三位監委說明，監委依照法律執行職務，外界評論本院均予以尊重，但請各界瞭解法律，不需預先攻訐監察院，該案相關人士皆有接受本院約詢，監察院的調查報告也都可接受社會公評，有關政治介入的臆測，實屬多慮。