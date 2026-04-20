誤噴辣椒水分局長被拔官 藍綠批政治事件「懲處不成比例」

台灣民眾黨前主席柯文哲17日於台中逢甲夜市掃街時，因聞到辣椒水不適引發關注。台中警方調查後證實，事件為第六警分局長周俊銘測試故障辣椒水時不慎外洩所致，導致下風處人員出現咳嗽不適。市警局已將分局長記過、拔官處分，局長吳敬田也自請處分。

整起事件從「疑似攻擊」到「警察誤噴」的反轉發展，不僅引發政黨攻防，也讓警方執勤標準與政治敏感案件的處理方式，成為輿論關注焦點。

台中市議會藍綠黨團質疑懲處是否過當，國民黨團書記長李中直言，該案「懲處不符比例原則」，強調分局長並無犯意，僅為測試裝備卻遭拔官，「這根本是政治事件」，認為因現場有重要政治人物在場，才導致事件被放大處理。他並指出，直轄市分局長需長期歷練，此次處分過重，恐有失衡之虞。

民進黨團總召周永鴻則反批，事件初期台灣民眾黨對外指稱「四波無差別攻擊」，甚至形容社會撕裂，將單一意外操作成政治迫害。隨著真相釐清為警方測試裝備所致，證實與任何政黨或人士無關，民眾黨應為錯誤指控向外界及台中市民道歉。

黃國昌當時曾就事件發言，引述社會對立問題，周永鴻認為相關說法已造成不必要的政治渲染。

周永鴻、李中同時也質疑市府處分標準，指出分局長因測試故障設備處置不當即遭記過兩次並拔官，是否符合比例原則，仍有檢討空間。周認為，懲處應回歸制度與事實，不應因事件涉及特定政治人物而加重處分，否則恐流於政治考量。