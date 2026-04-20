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美發芽馬鈴薯恐輸台 馬文君批政府：在壓力下「跪下去」

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
美方貿易障礙報告（ＡＲＴ）揭露行政院將開放美國發芽馬鈴薯輸台，馬鈴薯若發芽，僅需剔除發芽部分，仍可進行加工使用，該規定若放行，國人恐陷入「龍葵鹼中毒」疑慮。（圖／123RF）
美方貿易障礙報告（ＡＲＴ）揭露行政院將開放美國發芽馬鈴薯輸台，馬鈴薯若發芽，僅需剔除發芽部分，仍可進行加工使用，該規定若放行，國人恐陷入「龍葵鹼中毒」疑慮。（圖／123RF）

美國發芽馬鈴薯恐可輸台，引發國人憂心，國民黨立委馬文君批評，大家都知道發芽的馬鈴薯有毒，如今不只民進黨政府退讓，還有側翼網軍出來洗地，誤導大眾、顛覆民眾認知，若發生食安及公衛事件誰要負責？民進黨政府過去把食安掛嘴邊，最後卻都在壓力下「跪下去」，沒有立場與堅持。

台美貿易協定（ART）揭露行政院將開放美國發芽馬鈴薯輸台，馬鈴薯若發芽，僅需剔除發芽部分，仍可進行加工使用，該規定若放行，國人憂陷入「龍葵鹼中毒」疑慮。

馬文君表示，政府過往對於進口馬鈴薯近乎「零容忍」，邊境查驗時，若發現馬鈴薯發芽，一律「整批退運」，不得進口。民進黨政府近期卻在（ART）針對美國馬鈴薯，大開方便之門，不僅放寬查驗標準，「馬鈴薯若發芽，剔除後仍可放行，不必整批退運」，還開放發芽馬鈴薯「可以加工後販售」，直接將馬鈴薯進口的檢疫責任轉嫁給民間加工廠。

馬文君質疑，未來若發生嚴重食安及公衛事件，該負責的到底是基層公務員、食品加工業者，還是民進黨政府呢？大家從小到大對馬鈴薯的認知，就是「馬鈴薯發芽後有毒，絕對不能吃」，但現在，民進黨政府在貿易協定中退讓，讓發芽馬鈴薯進口，更不用說這幾天還有很多側翼網軍洗地，社群可以看到很多關於「馬鈴薯把發芽切掉就可以吃」、「歐美人都吃發芽馬鈴薯」的言論，不僅誤導大眾，也顛覆民眾認知。

馬文君批評，民進黨政府過往總將「食安」掛在嘴邊，當作批評在野、政治鬥爭的工具，從萊豬、萊牛、日本核食進口，哪一項不是民進黨原先反對，到最後卻不得不屈服在壓力下，「跪下去」直接髮夾彎開放？民進黨就是食安破口。

馬文君抨擊，台灣在與美國的關稅談判，退讓太多，對美國要求照單全收，從萊豬萊牛、半導體、對美投資、國防及軍購預算，再到這次關於「發芽馬鈴薯」的農業開放，在美國壓力下，完全看不到賴政府的立場與堅持，這次馬鈴薯進口，連民眾健康都要犧牲；民進黨政府應向民眾交代清楚，嚴格把關，別為「發芽馬鈴薯」開方便之門。

國民黨立委馬文君批評，大家都知道發芽的馬鈴薯有毒。圖／馬文君辦公室提供
國民黨立委馬文君批評，大家都知道發芽的馬鈴薯有毒。圖／馬文君辦公室提供

美國 行政院 國民黨

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