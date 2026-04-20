影／噴頭破裂！六分局長誤洩辣椒水 385支監視器4波洩漏地點曝光

台灣民眾黨前主席柯文哲、同黨台中市議員參選人劉芩妤，17日前往逢甲夜市掃街，直播途中突然聞到不明氣味，志工等人研判有人噴辣椒水，劉隔天前往第六警分局報案，市警局成立專案小組調閱385支監視器後，發現帶隊的第六警分局長周俊銘在過程中，4度因手中的辣椒水的噴頭有裂痕，誤洩辣椒水釀禍，市警局今天公布周誤洩辣椒水的位置。

根據專案小組調查，第六警分局長周俊銘誤洩手中辣椒水的位置有四處，分別是17日晚間7時47分在文華路91之3號、同晚8時14分在文華路71號、同晚8時46分在文華路77之1號、同晚8時47分在文華路85之2號，監視器都有拍下，周手中握持的辣椒水疑因噴頭有裂痕而洩漏，附近行經民眾有遮掩口鼻的狀況。

市警局表示，此案在17日晚間10時許，接獲民眾黨通報後，即成立專案小組，18日上午9時受理民眾黨台中市議員參選人劉芩妤報案，同步報請台中地檢署檢察官指揮，當天下午2時即排除報案人所稱，有二人騎機車犯行的情事。

同日下午5時許，依據調閱監視器畫面內容發現，帶隊的六分局長周俊銘有使用辣椒水情事，18日晚間10時，分局長周俊銘即坦認辣椒水疑有洩漏情事。

市警局指出，分局長周俊銘在勤務中對損壞的辣椒水噴霧器，選擇以噴灑地面處理，未請同仁攜帶離開現場，使用過程有嚴重疏失，已記過兩次懲處，另依傷害罪函送檢方偵辦，市警局長吳敬田自請處分。

市警局表示，此案造成民眾黨團隊與現場民眾驚慌與身體不適，表達萬分歉意。

台中市第六警分局長周俊銘，17日在民眾黨前主席柯文哲於逢甲夜市掃街時，疑因配發的辣椒水瓶蓋有裂痕，誤洩辣椒水，市警局公布調查時序。圖／市警局提供

台中市第六警分局長周俊銘，17日在民眾黨前主席柯文哲於逢甲夜市掃街時，誤洩辣椒水，專案小組查處4處外洩地點。圖／台中市警局提供

台中市第六警分局長周俊銘，17日在民眾黨前主席柯文哲於逢甲夜市掃街時，誤洩辣椒水，專案小組查處4處外洩地點。圖／台中市警局提供

台中市第六警分局長周俊銘，17日在民眾黨前主席柯文哲於逢甲夜市掃街時，誤洩辣椒水，專案小組查處4處外洩地點。圖／台中市警局提供

台中市第六警分局長周俊銘，17日在民眾黨前主席柯文哲於逢甲夜市掃街時，疑因配發的辣椒水噴頭有裂痕，誤洩辣椒水。記者陳宏睿／翻攝

台中市第六警分局長周俊銘，17日在民眾黨前主席柯文哲於逢甲夜市掃街時，疑因配發的辣椒水噴頭有裂痕，誤洩辣椒水。記者陳宏睿／翻攝