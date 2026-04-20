商總籲政府別站產業與人民對立面 藍委聲援：綠營為政治謀算砲口對內

商總今天召開觀光相關產業座談，並呼籲政府在大陸惠台措施上不要站在產業與人民對立面。國民黨立委聲援，國民黨立委陳玉珍盼政府以民為念，交流才能帶來和平；國民黨立委賴士葆則轟，綠營為了政治謀算，不惜砲口對內。

大陸推出惠台10大措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、中小為企業等產業議題，但政府拒絕接球，更有聲音認為業者受到大陸壓力，對此，商總理事長許舒博表示，沒有受到任何的壓力，不要用扣帽子的方式打壓產業的聲音，施壓的說法是「莫須有，胡說八道」。

許舒博還呼籲，政府要以產業與人民利益為主，不要站在產業與人民的對立面，讓政策以整理利益為依歸；不要用政治想法思考產業問題，「我們也是有選票的，用莫須有的方式，你選票會流失。」

陳玉珍也聲援，希望政府以民為念，把生活、經濟發展放在最重要的位置，交流才來帶來和平；其實產業屆最在乎的還是產業利益，兩岸交流開放是大家的心聲。

賴士葆也說，全國商總今天邀請旅行、旅館、食品、糕餅、青果、遊覽車等7大公協會表達意見，但會還沒開卻被綠營發動網軍扭曲成大陸施壓，陸委會更呼籲相關公會不要屈從壓力，難道是不要屈從產業發展的壓力？真是為了政治謀算，不惜砲口對內、對自己人相殘，賴清德總統才說兩岸和平共榮，看來不是陸委會打臉賴總統，就是賴總統政令無法上行下效。