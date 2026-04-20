柯文哲遭噴辣椒水警方搞烏龍 小草女神：肯定警方面對「盼就此落幕」

台灣民眾黨前主席柯文哲等人17日赴逢甲夜市掃街，中途聞到不明氣味，研判有人噴灑辣椒水，隔天同行者前往報案。警方專案小組調查今出爐，竟是當天現場的市警六分局長周俊銘，因所配發的辣椒水在過程中有洩漏、他朝地面試噴造成。市警局將對周記過2次，並調離現職。當天受辣椒水波及咳嗽的民眾黨西屯區市議員參選人劉芩妤今表示，肯定警方積極釐清和面對，期盼事件就此落幕，讓社會重拾善良。

針對民進黨立委王義川質疑「這種資歷的人，會亂噴？然後三天都不承認？忽然承認？你相信？」劉芩妤也表示，王義川如此說法非常荒謬，警方辦案都有監視錄影，王義川應該道歉。

她也提出3點聲明：一、 真相自清：事實勝於雄辯，沒有「自導自演」。事件發生之初，網路上出現許多不實指控與嘲諷，甚至惡意扭曲為「自導自演」。如今隨著警局調查結果出爐，證實了這是一場真實發生的公共安全意外。事實不容偽造，希望那些過去急於獵巫、造謠的言論能就此止步，還給受害者一個公道。

二、 感謝警方積極偵辦，尊重處理結果：對於警察局在短時間內抽絲剝繭、釐清真相的效率，表達誠摯感謝。感謝警方沒有因為涉案者身分而有所保留，這種積極面對問題的態度，是維護社會信任的關鍵。既然警局已對涉事人員進行大過與調職的重罰，她表示尊重相關行政處置，不願再過度追究，只希望制度能從中學習，避免類似瑕疵再次發生。

三、 呼籲社會恢復和善，停止政治撕裂：民主社會最珍貴的是「和善」與「理性」。這起事件雖然造成了身體的傷害與誤解，但她更希望看到的是社會的療癒。台灣人原本就很善良，不應該讓政治立場蒙蔽事實，更不該用謠言去傷害彼此。

劉芩妤說，報案是為了守護安全與追求真相，現在真相大白，她選擇原諒並讓事件歸於平靜。接下來，她會持續專注於西屯的建設與服務，用行動證明守護這座城市的決心，也期盼網路上的紛擾能煙消雲散，讓大家回歸理性生活的常軌。