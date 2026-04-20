分局長誤噴卻痛罵綠營 民進黨要求黃國昌立即道歉

台中市警局公布柯文哲疑遭噴辣椒水偵辦結果，原來是分局長誤噴，而非暴力事件。民進黨發言人吳崢表示，民眾黨全黨上下在真相未明的情況下，就先痛罵民進黨和賴清德總統兩天，事後卻是大翻車，堪稱今年最大烏龍。黃國昌才是撕裂社會的最大破口，請黃國昌就栽贓抹黑立即道歉。

吳崢表示，黃國昌在警方調查結果出爐前，就大放厥詞，意圖栽贓民進黨與賴清德總統，竟稱「賴清德嘴裡講團結，實際上展現出完全不一樣作為」還說「SOP滿清楚的，找一些人特定行徑來鬧場」。黃國昌將分局長誤噴，抹黑成民進黨鬧場，簡直滿口謊言，意圖惡劣。

吳崢強調，近期從李乾龍追蹤器事件，國民黨拒絕報案卻先抹黑民進黨，再被警方證實只是防丟器，再到民眾黨辣椒水事件栽贓民進黨卻搞出大烏龍，顯見藍白意圖製造「腳尾飯」事件翻版，以造謠、抹黑、栽贓來攻擊執政黨，藍白才是真正製造對立、撕裂社會的元兇。請黃國昌立即為惡意栽贓公開道歉。