影／柯文哲遭噴辣椒水竟是分局長搞烏龍 他質疑：犯錯舉個手有這麼難？

台灣民眾黨前主席柯文哲等人17日赴逢甲夜市掃街，中途聞到不明氣味，研判有人噴灑辣椒水，隔天同行者前往報案。警方專案小組調查今出爐，竟是當天現場的市警六分局長周俊銘，因所配發的辣椒水在過程中有洩漏、他朝地面試噴造成。市警局將對周記過2次，並調離現職。

對此，民眾黨台中市議員江和樹發出新聞稿表示，警分局長周俊銘第一時間承認有這麼困難嗎？身為警察，讓同仁去找的半死，還叫人來問，如果傷害到無辜的話呢？

他說，更扯的是還有人懷疑是柯文哲作假，因為外界質疑為什麼立委陳清龍沒事、柯文哲和市議員參選人劉芩妤卻會咳嗽。為什麼警察第一時間犯錯舉個手都這麼困難？難怪民眾無法相信警察，台中市的警察到底在幹嘛？