林智堅論文抄襲案監察院要重查 台大回應了

前新竹市長林智堅2022年因論文涉抄襲爭議，隨後遭國立台灣大學及中華大學撤銷碩士學位。時隔4年，監察院近日發函，請當時擔任審定委員會召集人的台大社科院長蘇宏達說明相關審查過程，要了解學位撤銷程序是否存在疑義。台大稍早回應對此事「沒有評論」。

「沒想到已經過了四年！」蘇宏達日前在社群平台表示，自己接獲監察院通知「台大某論文審定委員會與學術倫理委員會之相關審查機制及標準容有疑義等情案需要」，要求到院說明。監察院稍早證實，該案已經立案調查。

蘇宏達受訪表示非常驚訝，學倫案審定報告書已交給校方保存，是否公開屬於學校與教育部權責。他指出，自己當時擔任審定委員會召集人，願意接受外界檢視，若有不當地方絕對扛責，但認為不應在報告未公開情況下，持續以此議題攻擊台大、壓制學術自由。

蘇宏達指出，3月底已接獲監察院通知並到院說明，監委應已掌握完整審定報告書，內容包含審查程序與討論紀錄，若能公開有助釐清爭議；但因調查保密不便多談。

針對監察院擬重新調查林智堅台大學倫案一事，台大稍早回應表示「沒有評論」，相關事項由個別教師依程序配合處理。