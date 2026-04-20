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監院重啟林智堅學倫案 新竹藍白議員：翻舊帳不如先查公共利益案件

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
監察院重啟新竹市前市長林智堅台大學倫案，當時負責整起學倫案審定的召集人、台大政治學系歐盟莫內講座教授蘇宏達質疑重啟調查必要性。圖／本報系資料照片
監察院重啟新竹市前市長林智堅台大學倫案，當時負責整起學倫案審定的召集人、台大政治學系歐盟莫內講座教授蘇宏達質疑重啟調查必要性。圖／本報系資料照片

監察院重啟新竹市前市長林智堅台大學倫案，當時負責整起學倫案審定的召集人、台大政治學系歐盟莫內講座教授蘇宏達質疑重啟調查必要性，新竹市藍白議員皆認為監察院應將有限資源投入更具公共利益的重要案件；綠營則表示尊重監察院權責。

同樣是台大畢業、國民黨新竹市議員吳旭豐表示，監察院現以不公開方式重啟調查，卻未對外說明原因，容易引發外界揣測。他指出，社會大眾對監察院的期待，應是針對行政體系中的弊案與不公進行監督，而非將調查重心放在學術領域個案，避免讓人質疑是否存在選擇性辦案。

吳旭豐進一步指出，疫苗、快篩及新竹市立棒球場等多項備受矚目的爭議，至今仍未見監察院具體動作，反而在選舉將近時重啟學倫案調查，認為監察院應釐清優先順序，將有限資源投入更具公共利益的重要案件。

民眾黨新竹黨部前主委、新竹市議員李國璋則強調，既然台大學倫會已做出認定，學術自主應受到尊重，尤其台大身為國內學術龍頭，其審查機制理應具備專業與公信力。他質疑，若要重新檢視台大論文，是否也應一併檢視相關論文，避免標準不一，且當事人是否願意再次承受輿論檢驗，也應被尊重。

李國璋也對監察院重啟調查的必要性提出質疑，直言監察院應將資源投入更重要的公共議題，而非「翻舊帳」。他甚至批評，若監察院無法發揮應有功能，恐有浪費公帑之虞，相關調查權限不如回歸各機構，再由法院作最終判決。

國民黨 新竹 蘇宏達 林智堅 監察院 藍白

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