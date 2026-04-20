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韓國瑜捐100罐奶粉給黑戶寶寶 喊話政院成立專責窗口
立法院長韓國瑜近日前往財團法人台灣關愛基金會，關心俗稱「黑戶寶寶」的無戶籍兒童生活狀況，並當場捐贈100罐奶粉，盼提供孩子實質幫助，並公開呼籲政府正視此一問題，建議行政院儘速設立跨部會專責窗口，整合資源協助這群無戶籍、無身分的弱勢孩童。
韓國瑜日前與國會辦公室主任許原榮前往財團法人台灣關愛基金會，關心「黑戶寶寶」的照顧現況。韓國瑜指出，這些孩子的父母多是來台打拚的移工，但他們出生後，因各種原因沒有戶籍、沒有身分，甚至連最基本的醫療與教育資源都難以取得。人生才剛開始，就已經走得比別人辛苦。
韓國瑜說，台灣關愛基金會長年站在第一線，替這些孩子撐起一片天。從生活照顧、醫療協助，到安置與身分問題的奔走，承擔了極大的壓力。走進現場，看見孩子們純真的笑容，心中格外不捨，他們需要的，其實只是一個被台灣社會接住的機會。
韓國瑜表示，隨著案例逐年增加，預估每年將新增數百名黑戶寶寶，現行制度已難以因應。這已經不是單一機構可以承擔的問題，而是整個國家不能再迴避的責任。如果連最無助的孩子，都接不住，我們談再多進步，都只是空話。
韓國瑜強調，政府存在的意義，不只是管理，更是守護。他正式呼籲行政院，應儘速成立跨部會專責窗口，整合相關資源，從制度面協助這些孩子取得基本身分與應有保障，也讓第一線的民間力量能夠獲得更穩定的支持。
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