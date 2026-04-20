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李貞秀循他的模式打官司...回顧王金平黨籍案始末 兩案不同之處在這裡

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
立法院前院長王金平。圖／聯合報系資料照片
立法院前院長王金平。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前立委李貞秀遭開除黨籍，自比循立法院前院長王金平模式提假處分，盼暫時保住黨籍及立委資格；然而，王金平黨籍案讓法院判准暫時處分，關鍵在於被認定有無法彌補的損害，而兩案最大不同之處在於「政黨法」適用與否。

王金平2013年9月於馬來西亞主持女兒婚禮，被最高檢察署特別偵查組宣布涉及司法關說，雖然王發表聲明澄清自身清白，但當時總統、國民黨主席馬英九仍抨擊他迴避問題、公信破產，並曾發表「台灣民主法治發展最恥辱的一天」聲明。

同年月11日，國民黨中央委員會考核紀律委員會上午決議撤除王的黨籍，下午就將處分書送達中選會，中選會隨即函轉立院，馬英九說「這是痛苦，也是不得不做的正確決定」，引發馬王政爭。

王也立即在當天委由律師提出確認黨員資格存在的民事訴訟，並向法院聲請假處分，要求國民黨暫停送出考紀處分來暫時確保黨籍，又於隔日向法院追加提出緊急處置，請求法院立即禁止立法院註銷他立委資格，在假處分裁定前，准許他繼續行使中國國民黨黨員職權。

台北地院2013年9月13日裁准假處分案，認為定暫時狀態假處分的目的，是讓當事人在充分準備下，專心打本案訴訟；王金平是不分區立委，他會因喪失黨員身分而失去立委資格，且名額一旦遞補，王金平日後無法回復立委職務，損害「永久無法彌補」，因此裁准王提供938萬元擔保後，在「確認黨員資格存在」訴訟判決確定之前，可繼續行使國民黨黨員權利，國民黨提抗告被台灣高等法院駁回。

至於王金平提的確認黨員資格存在的本案訴訟，台北地院一審2014年3月19日判決王金平勝訴，認為國民黨中央考紀會不是依人民團體法的民主原則組成，不能取代會員大會執行除名權限，因此撤銷黨籍的決議無效。

國民黨不服判決提上訴，高院二審同年9月26日仍判決王金平勝訴，確認王的國民黨黨員資格存在；國民黨同年10月23日上訴至第三審，但案件於最高法院審理期間，因馬英九卸任黨主席，朱立倫接手主席大位後，於2015年2月25日宣布不承接王金平黨籍案的訴訟，確認王是國民黨員並無疑義，為案件畫下句點。

法界人士指出，假處分的重點在於能否讓法院認定有重大、急迫、無法回復的損害，法院會審酌假處分才准與否，對於聲請人、相對人的損害和影響，判斷輕重後再做決定。

然而，法界人士也點出，王金平與李貞秀黨籍案最大的不同，在於政黨法的存在，政黨法2017年才開始施行，因此王金平黨籍案適用的是人民團體法，而李貞秀案則是政黨法，而政黨法又特別重視政黨自主權，若政黨依章程開除黨員，也符合相關原則，法院會予以尊重。

民眾黨前立委李貞秀。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前立委李貞秀。圖／聯合報系資料照片

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