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李貞秀提假處分保立委資格 中選會：未收受法院相關書狀

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

前民眾黨陸配立委李貞秀遭開除黨籍，喪失立委資格，李憤而向台北地方法院提出假處分，希望藉此暫緩民眾黨開鍘程序。中選會20日表示，未收受法院上開案件相關書狀，沒有相關回應及評論。

李貞秀昨天深夜在個人頻道開設直播，先是秀出一張台北地方法院的收據，隨後聲稱已經依循立法院前院長王金平模式「聲請假處分」，她質疑，自己至今未收到民眾黨中評會決議開除黨籍書面資料，民眾黨就急著到中選會遞件，相關程序不齊備。

中選會指出，立法院4月14日函中選會已於4月13日註銷李貞秀立法委員名籍，中選會依「公職選罷法」第73條規定，於4月15日發布公告全國不分區及僑居國外國民選出的第11屆立法委員遞補當選人為許忠信。

至於報載李貞秀就黨籍問題向法院所提假處分一案，中選會未收受法院上開案件相關書狀，沒有相關回應及評論。

立法院 台北 王金平

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