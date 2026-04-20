監院證實林智堅學倫案已立案調查 蘇宏達：願受挑戰但別不公開

有監委重新調查新竹市前市長林智堅的台大學倫案，監察院稍早證實「已立案調查」；當時負責整起學倫案審定的召集人、台大政治學系歐盟莫內講座教授蘇宏達表示，不懂為何要再調查，完整的審定報告書都有，其實可以公開，他願意接受挑戰，但不能不公開而用該議題繼續攻擊台大、壓制學術自由。

蘇宏達日前於社群指出，自己遭監察院通知要「到院說明」，有關「台大某論文審定委員會與學術倫理委員會之相關審查機制及標準容有疑義」的案情，他並感嘆「沒想到已經過了四年」。監察院稍早證實，該案已經立案調查；另外，據了解，調查委員正是監委范巽綠、林郁容、賴鼎銘。

貼文一出，引發各界質疑監委是在選舉年翻舊帳，因為該案正是有關新竹市前市長林智堅的台大學倫案，也就是林智堅因論文抄襲而學位遭撤銷的事件。尤其不少網友質疑，林智堅任內新竹棒球場出問題不查，去查一個已經定案的事件，難道是想翻案？

蘇宏達今天受訪時表示，真的非常驚訝，不懂為何監委要重新調查，學倫案的審定報告書已經交給學校，其實可以公開，不過這權責在學校及教育部；他還說，他當時是擔任委員會的召集人，他接受挑戰，若有不當地方絕對扛責，但不能說不公開而用該議題攻擊台大、壓制學術自由。

蘇宏達說明，他在三月底先後接到監察院的電話及公文，並到院說明，當時如果沒有看錯的話，監委手上也確實都有完整的審定報告書，當中詳述所有所有審查程序，包含相關理由、逐章、逐節甚至逐小段討論的表決都在其中，只要公開就一切清楚，怎麼還會有那麼操弄的空間？他透露，監委在詢問時，關心很多委員會審定時的程序，針對委員會及論文的細節也都有詢問，不過監委說一切要保密，所以不能再說太多。

蘇宏達感慨，對於監院調查，除了錯愕外，更多是對學術的自由、自主和誠實感到擔心，這些非常重要，若出現對學術壓制將非常危險，社會就沒有是非；像官員或決策者，其實都是要根據專業、學術、客觀的資料做出結論，若允許抄襲造假，因政治力出現錯誤決策，這在體制上令人非常擔憂。

台大政治學系歐盟莫內講座教授蘇宏達。圖／聯合報系資料照片

台大政治學系歐盟莫內講座教授蘇宏達日前於社群指出，自己遭監察院通知要「到院說明」，有關「台大某論文審定委員會與學術倫理委員會之相關審查機制及標準容有疑義」的案情。圖／取自蘇宏達臉書