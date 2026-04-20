賴總統未來過境美國？林佳龍強調「美方一向歡迎」

賴清德總統將於4月22日至27日出訪非洲友邦史瓦帝尼，採專機直飛安排，未規劃過境美國，再度引發外界關注未來是否能過境美國本土。對此，外交部長林佳龍20日表示，「美國都是歡迎賴總統的」，過境與否主要取決於時機與整體考量，「時間會回答」，未來若時機成熟將對外說明。

賴總統此次出訪將前往史瓦帝尼，出席史王登基40週年與58歲華誕雙慶典，並預計簽署聯合公報及關務互助協定。林佳龍指出，此行採專機直飛，主要基於元首出訪的安全、效率與便利等綜合因素，並非單純外交考量。

針對未過境美國引發的質疑，林佳龍表示，過境安排須具備明確目的與合適時機，並非每次出訪皆必然規劃。他指出，台灣過去已有過境夏威夷及關島的經驗，美方對相關安排一向持開放態度，未來仍具高度彈性。

林佳龍進一步說明，台灣近年在美國投資持續擴大，包括亞利桑那州、德州等地，顯示台美經貿關係緊密，過境選項亦相當多元。不論美西、美東或美南，皆可能成為未來過境據點。

他同時指出，當前國際局勢複雜，包括中東衝突升溫及潛在的「川習會」等因素，均會影響外交安排與判斷。元首出訪除考量外交禮儀外，也須兼顧整體國際情勢與戰略布局。

對於外界關切賴總統任內是否可能無法過境美國本土，林佳龍重申，「美國都是歡迎賴總統的」，政府對未來循例過境應有信心，關鍵仍在時機成熟與整體條件具備時再行推動。

此外，林佳龍也提到，外交部原則上每年規劃兩次元首出訪行程，分別於上、下半年進行，但實際安排仍須由總統府依國內外情勢綜合決定，目前尚未確定下半年是否出訪。

整體而言，外交部態度明確，未來賴總統過境美國並未關上大門，仍將視國際情勢與外交需求滾動評估，在適當時機推進相關安排。