影／600退休警消抗議未編退休金加給 政院南服陳情和學弟「對壘」

6、700名南部退休警消人員今天上午10時前往行政院南服中心陳情，抗議警察人員人事條例35條修正生效，政院仍未依法執行，要求依法編列警消退休金加給預算，退警中有3人曾歷任苓雅警分局長，有不少員警是昔日下屬，形成長官陳情、學弟「對壘」畫面，南服派副執行長陳文亮接下陳情書。

立法院去年1月三讀修正通過警察人員人事條例，規定警消海巡等退休所得替代率最高80%。行政院認為有違憲疑慮，因此未編入115年度總預算，且向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分。

南臺灣警察正義聯盟、屏東縣退休警察人員協會、高雄市退休警、消協會等約6、700人在場高舉「不編預算就是違法」、「警消權益不容打折」的牌子，頭綁「抗議」布條，今天上午10時至行政院南服中心前陳情抗議。

國民黨立法委員陳菁徽、柯志恩團隊以及市議員陳麗娜、劉德林、李雅靜等人到場聲援。

由於南服中心隸屬苓雅警分局轄區，陳情抗議的退警中有昔日當過苓雅分局長周威廷、劉祥浤、劉耀欽等3人，也有不少是退休的基層官警，見到早年曾共事過基於職責執勤的員警，相互打招呼、問候。

南臺灣警察正義聯盟理事長陳恒龍批評，立法委員是人民投票選出來的具有民意基礎，而行政院長只是總統府派的，立法院通過的預算，政院不審預算、不執行就是帶頭違法，要求政院應合法編列警消預算，警消權益不容打折。

藍委陳菁徽致詞時批評民進黨不編該給警消的預算，警察壽命因高壓太過操勞，比一般人短7到8年，是警察過去犧牲用青春換來的，所有在野黨委員都堅持要編軍警消預算，立法院長韓國瑜上周以院長高度站出來協商，立法院和行政院無解的僵局，行政院說半年內會提供措施，以補償軍警消的損失，但措施如何補償都為題，呼籲大家要在半年內好好的監督無能的官員，讓在野的委員能嚴格審查預算、嚴格的砍掉預算，還給軍警消公道。

6、700名南部退休警消人員今天上午10時前往行政院南服中心陳情，抗議警察人員人事條例35條修正生效，政院仍未依法執行，警方在南服門口架禁止進入隔離抗議學長。記者石秀華／攝影

6、700名南部退休警消人員今天上午10時前往行政院南服中心陳情，抗議警察人員人事條例35條修正生效，政院仍未依法執行。記者石秀華／攝影

國道警察局長退休、曾任苓雅警分局長的周威廷到場聲援南台灣退休警消。記者石秀華／攝影

6、700名南部退休警消人員今天上午10時前往行政院南服中心陳情，抗議警察人員人事條例35條修正生效，政院仍未依法執行。記者石秀華／攝影