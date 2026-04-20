駁政府開放發芽馬鈴薯 綠稱嚴守三關卡：批謠言操作疑美論

美國貿易代表署發布「2026各國貿易評估報告」，目標是台灣開放切片馬鈴薯發芽或腐爛可進口，網傳「政府開放發芽馬鈴薯進口」的說法。民進黨20日澄清，馬鈴薯進口有三道嚴格關卡，近期謠言刻意把個別處理規範扭曲成「食安破口」，甚至搭配「疑美論」操作，試圖抹黑台美經貿合作成果。對照持續吹捧中國所謂「惠台措施」，訊息操作意圖及目的相當明顯。

民進黨團書記長范雲說，政府對食安不打折，且馬鈴薯從進口到食用，衛福部有三道關卡嚴格把關。第一，抵台前落實防發芽作業；第二，腐爛、發霉、發芽將整顆丟棄，不能加工，不會流入加工廠及市場；第三，上市後將展開市場周檢，必須符合食品汙染物質及毒素衛生標準，目前網路非常多假訊息，呼籲民眾幫忙澄清。

民進黨團副幹事長陳培瑜說，媒體報導國民黨籍議員夫婿（指國民黨高雄議員邱于軒的丈夫張簡正偉）疑似在食材上「改標示」，把原本是中國進口的食材「洗產地」，或貼上不實標示，進到市場販售，甚至進入營養午餐，民間部分不肖業者的這種行為，才是全台民眾要去關心，不應放任這些人做壞事。