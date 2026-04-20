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酸陳智菡、李貞秀是鱷魚的眼淚 綠：民眾黨霸凌陸配迴力鏢來了

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民眾黨立委李貞秀（右）因開除黨籍一事與民眾黨立法院黨團主任陳智菡（左）隔空交火。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委李貞秀（右）因開除黨籍一事與民眾黨立法院黨團主任陳智菡（左）隔空交火。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前陸配立委李貞秀遭開除黨籍，李為此與白營撕破臉，點名立院黨團主任陳智菡、前副秘書長許甫是「高薪蛀蟲」，讓陳哽咽落淚。民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜直呼陳智菡的眼淚是「鱷魚的眼淚」；書記長范雲也說，過去民眾黨質疑民進黨霸凌陸配，迴力鏢已迴向自己。

此外，對於李貞秀憤而向台北地方法院聲請假處分，力拚保留立委原職。范雲指出，李貞秀有其法律權利，但立委身分必須符合兩岸條例與國際法規範，這是民進黨、賴政府的底線，中華民國公職只能有「單一國籍」，從過去前立委李慶安到現在，態度都一致。

近來李貞秀為開除黨籍一事數度與民眾黨隔空交火，范雲表示，民進黨態度是堅守制度，而非針對個案，而民眾黨遭質疑的是內部民主制度有問題，過去民眾黨團質疑民進黨霸凌陸配、歧視陸配，現在迴力鏢迴向民眾黨自己。

陳培瑜也酸，陳智菡、李貞秀的眼淚都是「鱷魚的眼淚」，民眾黨自家的宮鬥爛戲，會不會到時又手牽手和解，繼續霸佔版面，但台灣有非常多重要的事需要討論，所有討論還是要回到李貞秀「雙重國籍」，和民眾黨藉此操弄，至於兩人的鱷魚眼淚，台灣人敬謝不敏。

台北 中華民國 民進黨

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