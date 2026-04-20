快訊

小S自責發起「大S最後日本旅行」 淚崩：早知就聽S媽的話

割頸案再掀怒火！YT曝「乾哥妹個資」破百萬流量 Cheap開轟1事

2台人墜機命喪阿蘇火山 日擬出動1特殊機具闖火口找回遺體

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡英文參與白沙屯媽祖進香 樂當最平凡的香燈腳

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
前總統蔡英文今天在臉書表示，今天早上6時，她來到白沙屯媽祖進香的隊伍中，成為一名最平凡、也最榮幸的香燈腳，和大家一起走在這條充滿信念與祝福的路上。圖／取自蔡英文臉書
前總統蔡英文今天在臉書表示，今天早上6時，她來到白沙屯媽祖進香的隊伍中，成為一名最平凡、也最榮幸的香燈腳，和大家一起走在這條充滿信念與祝福的路上。圖／取自蔡英文臉書

白沙屯媽祖往北港進香已踏上返程，前總統蔡英文今天在臉書表示，今天早上6時，她來到白沙屯媽祖進香的隊伍中，成為一名最平凡、也最榮幸的香燈腳，和大家一起走在這條充滿信念與祝福的路上。同行的香燈腳還有民進黨提名的縣市長參選人蘇巧慧、陳瑩、陳品安及民進黨立委莊瑞雄

蔡英文表示，在人群之中，沒有身分的區別，只有一樣的步伐、一樣的心願。有人為家人祈福，也有人只是單純地相信，走這一段路，心就會更安定一些。

蔡英文說，媽祖信仰從來不只是宗教的存在。在台灣，它是一種連結，把不同世代、不同背景的人，緊緊地牽在一起；也是一種力量，在我們面對挑戰的時候，提醒我們彼此扶持、一起前行。一路上，她看到許多熟悉又感動的畫面。有人自發準備點心與飲水，為陌生人加油打氣；有人互相照應、彼此提醒腳步；也有人在疲憊的時候，仍然選擇再多走一步。

「這就是台灣。溫暖、堅韌，總是在關鍵的時候，願意為彼此多做一點。」蔡英文說，今年的進香，再次看到越來越多的年輕人加入，也看到許多家庭一起同行。這份傳承，不只是信仰的延續，更是台灣社會最珍貴的力量。

蔡英文表示，「走完這段路，我想說，無論未來我們會面對什麼樣的挑戰，只要我們記得今天這種彼此扶持的感覺，台灣就一定能夠繼續向前。」蔡英文表示，願媽祖保佑台灣，風調雨順、國泰民安，也願每一位香燈腳，都能平安健康。

蔡英文也在臉書特別標注與她一起參與白沙屯媽祖進香的立委蘇巧慧、陳瑩、苗栗縣議員陳品安以及立委莊瑞雄等「香燈腳」。其中，蘇巧慧、陳瑩以及陳品安都將代表民進黨參與今年的縣市長選戰。

北港 民進黨 莊瑞雄

延伸閱讀

「媽祖請客」廣結善緣 吃飯擔進化超狂點心站

「粉紅超跑」白沙屯媽祖為何要到北港進香？起源、流程一次看

46萬香燈腳瘋媽祖！專家解析進香能量：3種人不適合跟

46萬人跟著媽祖徒步進香 百年白沙屯的變與不變

相關新聞

立委資格保衛戰！李貞秀提假處分想保住黨籍 台北地院上周五已經收案

民眾黨前立委李貞秀因言行影響聲譽遭中評會開除黨籍，起初表示尊重處分，但事後向法院提假處分替自身爭取權益。據了解，台北地方法院上周五確定收案，並已經分案，案由為「定暫時狀態處分」，盼暫時保住黨籍及立委資格。

李貞秀提假處分保立委 立院人士：許忠信仍於22日宣誓就職

民眾黨前不分區立委李貞秀被民眾黨開除黨籍後，昨晚直播透露已向台北地方法院聲請假處分，保立委資格。立法院人士指出，由於中選會15日已公告由成大法律系教授許忠信遞補，立法院確定於22日上午11時舉行宣誓就職程序，不會有所改變。

賴總統何時過境美國？林佳龍：時機很重要 時間會回答

賴清德總統22日將啟程訪問非洲友邦史瓦帝尼，國人關心賴總統何時訪美或過境美國本土，外交部長林佳龍今天在廣播節目專訪中表示，過境的時機很重要，過境總要有目的、理由，台灣在美國投資很多，尤其亞利桑那州、德州等，所以過境的選擇很多的，他強調，「時間會回答的」。

酸陳智菡、李貞秀是鱷魚的眼淚 綠：民眾黨霸凌陸配迴力鏢來了

民眾黨前陸配立委李貞秀遭開除黨籍，李為此與白營撕破臉，點名立院黨團主任陳智菡、前副秘書長許甫是「高薪蛀蟲」，讓陳哽咽落淚。民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜直呼陳智菡的眼淚是「鱷魚的眼淚」；書記長范雲也說，過去民眾黨質疑民進黨霸凌陸配，迴力鏢已迴向自己。

【重磅快評】綠批蔣萬安貪婪時有看到中央如何盤剝？

翡翠水庫多次扮救火隊緊急支援台電發電，希望向台電收耗水費，台電聲稱水並未流掉而拒絕，翡翠水庫則打算申請綠電憑證自行售電。雙方僵持多日，事件似有轉圜，台電表示盼與北市府協商。其實事件癥結還是在於綠電認證，翡管局打算另闢蹊徑，但道阻且長。只不過，翡翠水質全台最優，發電竟不算綠電，緊急發電又不能收耗水費，稍有常識者都會認為不太對勁。

民進黨團：中國向來假惠台真侵台 台灣應走向國際不再依賴一中市場

鄭習會後，中國宣布10項涉台措施，全國商業總會率工商團體表達訴求，綠營指中國施壓以商逼政。民進黨立院黨團20日指出，行政院會積極聆聽產業聲音，促成台灣與更多國家的交流，但中國對台灣向來「假惠台，真侵台」，武力威脅從未減弱，台灣應走向國際，不再依賴一中市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。