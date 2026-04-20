尊重李貞秀聲請假處分保立委職務 民眾黨：法院攻防留到上法院再說

有關民眾黨前立委李貞秀聲請假處分，想要保留民眾黨籍及保住立委職位，民眾黨委任律師賴苡安今天表示，李貞秀目前確定不再具備民眾黨籍，當然也就沒有所謂不分區立委資格，民眾黨尊重其提起訴訟的權利，後續攻防就留到上法院的時候再說。

針對民眾黨中評會決議開除黨籍，李貞秀上周接受多個政論節目邀約，針對黃國昌、民眾黨立法院黨團主任陳智菡等人提出多項指控。李貞秀昨天深夜在個人頻道開設直播表示，她已經向台北地方法院聲請假處分文件，希望藉此保住民眾黨立委職位。

賴苡安今天受訪時說，依照公職人員選舉罷免法第73條第2項規定，「在喪失政黨黨籍的時候，不分區立委的資格就會自動喪失」，換言之李貞秀的資格、身分及狀態都已經穩定，早在4月13日中評會開鍘當天就已經不具備民眾黨籍，當然也就沒有所謂不分區立委的資格。

賴苡安說明，不管是中選會函請立法院註銷，或者是中選會有無再進行公告，這些都不屬於行政裁量的行政處分，僅是一個觀念通知而已，並不會變更李貞秀的身分與資格，「所以不分區立法委員的資格，僅僅就是繫屬在她是否具備有黨員的身分。」

賴苡安表示，後續行政機關的所有程序，還有李貞秀解職文件的簽署，其實都只是一個行政作業，並不是一個新的法律行為，民眾黨尊重李貞秀向法院提起訴訟的權利，「至於法院攻防，我們留到上法院的時候再說。」