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影／進口馬鈴薯運送途中發芽？盧秀燕與江啟臣：食安不可妥協

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣今天參加東勢生命紀念館啟用典禮。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣今天參加東勢生命紀念館啟用典禮。記者游振昇／攝影

民眾擔心進口馬鈴薯運送途中若出現發芽、腐爛食安問題，台中市長盧秀燕今天受訪時說，食安最重要，不可以妥協，也不可以降低、放寬標準。

海關以前發現發芽馬鈴薯會整批退運，台美貿易協定ART規定，發芽馬鈴薯只需剔除發芽部分，就可進行加工使用，引發國內食安疑慮。

盧秀燕今天和立法院副院長江啟臣參加東勢生命紀念館啟用典禮，記者問她進口馬鈴薯食安問題，她說大家都知道，這兩天她看到很多的營養師說，也看到很多的農業專家說，馬鈴薯如果發芽會有毒。不能為了這樣子而降低我們的標準，讓發芽的馬鈴薯同意進口、放寬標準，這是不可以的喔，她要求政府維護食安。

江啟臣也說，不管是怎麼樣，政府的把關，除了要走在前面，千萬不要讓民眾來擔心他所吃的東西、用的東西。他說從過去至今，他相信所有的民眾，食安議題絕對是大家的一個共識，所以政府要往這方面來做好所有的防範，讓民眾不要去擔心吃的東西問題。

台中市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣今天參加東勢生命紀念館啟用典禮。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣今天參加東勢生命紀念館啟用典禮。記者游振昇／攝影

立法院 台中 盧秀燕

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