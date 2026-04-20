影／進口馬鈴薯運送途中發芽？盧秀燕與江啟臣：食安不可妥協

民眾擔心進口馬鈴薯運送途中若出現發芽、腐爛食安問題，台中市長盧秀燕今天受訪時說，食安最重要，不可以妥協，也不可以降低、放寬標準。

海關以前發現發芽馬鈴薯會整批退運，台美貿易協定ART規定，發芽馬鈴薯只需剔除發芽部分，就可進行加工使用，引發國內食安疑慮。

盧秀燕今天和立法院副院長江啟臣參加東勢生命紀念館啟用典禮，記者問她進口馬鈴薯食安問題，她說大家都知道，這兩天她看到很多的營養師說，也看到很多的農業專家說，馬鈴薯如果發芽會有毒。不能為了這樣子而降低我們的標準，讓發芽的馬鈴薯同意進口、放寬標準，這是不可以的喔，她要求政府維護食安。

江啟臣也說，不管是怎麼樣，政府的把關，除了要走在前面，千萬不要讓民眾來擔心他所吃的東西、用的東西。他說從過去至今，他相信所有的民眾，食安議題絕對是大家的一個共識，所以政府要往這方面來做好所有的防範，讓民眾不要去擔心吃的東西問題。