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李貞秀不滿民眾黨開除黨籍 循王金平模式提假處分暫停程序

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
針對民眾黨中評會決議開除黨籍，前立委李貞秀向法院提出假處分。圖／取自「李貞秀 貞人貞事」YouTube頻道
針對民眾黨中評會決議開除黨籍，前立委李貞秀向法院提出假處分。圖／取自「李貞秀 貞人貞事」YouTube頻道

立委李貞秀昨天深夜開直播，連說三次「告了！」，指她至今未收到民眾黨中評會決議開除黨籍書面資料，民眾黨就急著到中選會遞件，相關程序不齊備，已向台北地方法院聲請「假處分」，希望藉此暫緩民眾黨開鍘程序。面對媒體詢問，李貞秀今天並未有相關說法。

李貞秀昨天深夜在個人頻道開設直播，先是秀出一張台北地方法院的收據，隨後聲稱已經依循立法院前院長王金平模式「聲請假處分」，同時點名民眾黨秘書長周榆修爆料給媒體，「你要知道民眾黨的這些人有多麼囂張？民眾黨一手策劃這個鬧劇的這些人有多囂張。」

李貞秀批評，民眾黨中評會違反程序正義，自己至今仍未收到紙本通知，接下來就是交給律師處理，「目前不算是告，只是先主張自身權益、聲請假處分，讓民眾黨程序暫停」，況且周榆修也說黨員有30天申覆期，結果時間都還沒有到，民眾黨就急著跑到中選會。

李貞秀還說，民眾黨前主席柯文哲先前說過「給她一點時間」、「大家不要逼她」，可見民眾黨為首的這幾個人有多可惡，包括民眾黨主席黃國昌事後不斷污衊、妖魔化李貞秀，就是因為自知所有開除的理由都不正當。

立法院 立委 李貞秀 王金平 民眾黨

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