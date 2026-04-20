李貞秀提假處分保立委 立院人士：許忠信仍於22日宣誓就職

民眾黨前不分區立委李貞秀被民眾黨開除黨籍後，昨晚直播透露已向台北地方法院聲請假處分，保立委資格。立法院人士指出，由於中選會15日已公告由成大法律系教授許忠信遞補，立法院確定於22日上午11時舉行宣誓就職程序，不會有所改變。

李貞秀日前遭黨民眾黨開除黨籍，因此失去不分區立委席次。李貞秀連日來砲轟民眾黨，昨日晚間更在直播上秀出證明，將循立法院前院長王金平模式，向台北地院聲請假處分，力拼保留立委。

而中選會在收到民眾黨撤銷李貞秀的函文後，隨即發函請立法院註銷其立委名籍，並於15日正式在網路上公告許忠信遞補民眾黨不分區立委。立法院人士指出，既然中選會公告了，立法院就要依公告辦理，就職程序日期不會有所改變。