立委資格保衛戰！李貞秀提假處分想保住黨籍 台北地院上周五已經收案

民眾黨前立委李貞秀因言行影響聲譽遭中評會開除黨籍，起初表示尊重處分，但事後向法院提假處分替自身爭取權益。據了解，台北地方法院上周五確定收案，並已經分案，案由為「定暫時狀態處分」，盼暫時保住黨籍及立委資格。

李貞秀因在直播爆料新竹市長高虹安收700萬元等事，民眾黨中評會本月13日決議開除黨籍，她也喪失不分區立委身分，原先公開表示不會提任何訴訟，尊重黨的處分，但她事後上政論節目砲轟，與民眾黨主席黃國昌隔空互批。

李貞秀昨晚再開直播拿出相關收據證明等，表示黃國昌多日汙衊、妖魔化她，非要她走人不可，就是因為民眾黨給不出一個開除黨籍的正當理由，她認為民眾黨處分程序有問題，且開除理由不正當，她已經向法院提告，「是我的搶不走，不是我的留不住」。

據悉，台北地院於上周五已經收到李貞秀提的「定暫時狀態處分」案，也隨即分案處理，不過目前尚未收到李貞秀提的本案訴訟，無從得知本訴案由為何，假處分案待法官審理後將會作出裁定。