林佳龍：總統過境美國地點選擇很多 時間會回答

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聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
外交部長林佳龍今天接受廣播節目專訪。圖／取自POP Radio聯播網 官方ＹＴ頻道
外交部長林佳龍今天接受廣播節目專訪。圖／取自POP Radio聯播網 官方ＹＴ頻道

賴清德總統22日將啟程訪問非洲友邦史瓦帝尼，國人關心賴總統何時訪美或過境美國本土，外交部長林佳龍今天在廣播節目專訪中表示，過境的時機很重要，過境總要有目的、理由，台灣在美國投資很多，尤其亞利桑那州、德州等，所以過境的選擇很多的，他強調，「時間會回答的」。

賴總統首度訪問史瓦帝尼，採取直飛方式，引發外界質疑賴總統是否無法過境美國本土。對此，林佳龍上午接受廣播主持人黃暐瀚專訪時表示，「美國都是歡迎的」。總統出訪通常是因為對方國家有總統就職、慶典等，至於過境，總要有一個目的、理由，也要有適合的時機。

林佳龍表示，台灣現在在美國投資很多，包括在亞利桑那州、德州等，所以過境的選擇很多。林佳龍提及，美國現在面對中東戰爭、「川習會」等，相關作為外交部一定會綜合考量；美國歡迎賴總統未來循例過境訪問，我方要有信心，時間點成熟就會對外說明。

至於今年賴總統是否還有出訪計畫，林佳龍說，外交部一年會規畫兩次訪問，原則上分為上半年、下半年，但出訪也涉及國內外情勢，如去年8月台灣面臨很多災害，也涉及總統的行程，會由總統府決定，外交部算是幕僚部會，因此下半年目前還不確定是否出訪。

若過境美國本土可能的地點在哪，林佳龍表示，不管是美西、美東、美南，都會是過境的點。由於台灣的邦交國很多在中南美洲跟加勒比海，地理上都很接近，但過境會有綜合考量，目前並未決定去哪過境，時機點都在持續評估中。

川習會 美國 總統府

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