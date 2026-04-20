李貞秀提假處分盼保立委身分 黃國昌：交給司法程序完全不擔心

民眾黨中評會先前開除立委李貞秀黨籍，民眾黨主席黃國昌今天表示，自己早在兩天前就得知，李貞秀可能會提假處分，然而她的狀況跟立法院前院長王金平不同，後續就交給司法程序處理，民眾黨對此完全不會擔心。

針對民眾黨中評會決議開除黨籍，李貞秀上周接受多個政論節目邀約，針對黃國昌、民眾黨立法院黨團主任陳智菡等人提出多項指控。李貞秀昨天深夜在個人頻道開設直播說，自己已經向台北地方法院聲請假處分文件，希望藉此保住民眾黨立委身分。

黃國昌今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，他說大概兩天前就得知此事，然而李貞秀並未充分理解「什麼叫做定暫時狀態的處分」，而且狀況也跟王金平完全不一樣，後續就交給司法程序處理，民眾黨對此不擔心。

此外，根據自由時報報導，一名陸配順利考上衛福部健保署，由於該單位掌握全國民眾就醫紀錄，過去從未有陸配在此任職，再加上其除籍爭議不斷，健保署於是洽詢陸委會如何處理。熟稔國安官員表示，依法須安排不涉國安及機密的機關及職務。

黃國昌對此表示，民眾黨前主席柯文哲參選總統期間，當時本於共融社會的價值跟精神，既然大家生活在這塊土地上面，也都取得中華民國身分證，確保他們的權益不應該有歧視性對待，民眾黨認為這個價值跟理念很正確，只不過特定人士在個人言行或職務未能滿足需求，「我們當然就必須要做一些處置。」