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國民黨大砲議員邱于軒夫婿遭控「洗產地」 親上火線說明並致歉

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國民黨大砲議員邱于軒夫婿遭控「洗產地」 親上火線說明並致歉

聯合報／ 記者徐白櫻郭韋綺／高雄即時報導
高雄市議員邱于軒的夫婿開設的食材行遭檢調調查，她對於造成社會大眾的疑慮致歉。圖／取自邱于軒臉書
高雄市議員邱于軒的夫婿開設的食材行遭檢調調查，她對於造成社會大眾的疑慮致歉。圖／取自邱于軒臉書

高雄市議員邱于軒夫婿張簡正偉成立的食材行遭鏡週刊踢爆，涉嫌將購自中國大陸的芝麻及香菇改標、冒稱為台灣國產食材，已用在學童營養午餐。邱于軒表示，這次標示瑕疵並非惡意欺瞞，而是行政程序上的「認知誤差」；造成大眾疑慮，她及夫婿深感抱歉。

簡正偉開設大發食材行，遭人檢舉涉嫌將從中國大陸芝麻及越南香菇自行印製食品標籤，假冒產地是台灣的國產食材，全案檢方偵辦中。針對此事，高市衛生局表示，衛生局已配合高雄地檢署指揮偵辦中，不便說明案情。

大發食材行聲明表示，民國113年間公司接受食藥署稽查指導，被要求更換於FDA（美國食品藥物管理局）網站之身分，認定本公司為「製造業者」，且食藥署「非登不可」平台亦強制將本公司勾選為「製造及加工業」，並登錄工廠位於台灣。

基於對上開行政系統與指導之認知，誤解法規中「改裝製造廠商」之定義，並認應標示製造加工地為台灣。而此一認知錯誤問題，更是普遍存在於各同業公司，並非僅有本公司始存有此一疑義與程序瑕疵。

大發強調，全案是因信賴主管機關指導與登錄系統，以致產生認知錯誤，無論產品標示產地為何，公司產品之售價及品質始終維持一致，並未因標示為台灣或其他國家而異動售價，更無以劣質產品加以魚目混珠之不肖行為；本次事件後已全面檢討改善行政流程、程序與規範之合法性。

邱于軒表示，針對大發食材行產地標示爭議，她是負責人親屬，也是市議員身分，「我的立場始終是食安優先、事實求是」；此事是配合食藥署稽查，依「非登不可」平台邏輯被列為「製造及加工業」且工廠在台灣。公司因信賴系統分類，導致對法規中「改裝製造」的定義產生誤解。

邱于軒說，此困擾和錯誤是目前高雄很多相關業者都面臨的難題，大家的食材來源都很清楚，也有保留相關資料，只是當行政登錄與標示指引存在落差，業者極易無所適從和誤解。她支持相關單位徹查真相，若有法規誤解之處，大發絕不推諉，將即刻修正SOP（標準作業程序）並全力配合規範，確保未來每一標示都精確無誤。

針對夫婿開設的食材公司被控「洗產地」一事，邱于軒表示，行政程序上的「認知誤差」。圖／議員邱于軒提供
針對夫婿開設的食材公司被控「洗產地」一事，邱于軒表示，行政程序上的「認知誤差」。圖／議員邱于軒提供

食藥署 邱于軒 高雄市 衛生局 食安

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