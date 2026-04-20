聽新聞
0:00 / 0:00

無懼北京！賴總統將出訪 索馬利蘭官網高掛我國旗

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
索馬利蘭祝賀賴清德總統出訪史瓦帝尼。圖／索馬利蘭 X
索馬利蘭祝賀賴清德總統出訪史瓦帝尼。圖／索馬利蘭 X

總統賴清德將於22日出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，值得注意的是，索馬利蘭共和國外交暨國際合作部於台灣時間19日下午，於X社群平台上發布貼文，圖卡上分別放上索馬利蘭與中華民國台灣國旗。

索馬利蘭貼文表示，「索馬利蘭共和國政府誠摯祝賀賴清德總統閣下於 2026 年 4 月 22 日至 26 日正式訪問史瓦帝尼，此行是賴總統上任以來首次訪問非洲。」

台灣與索馬利蘭關係，從2020年開始互相設立官方代表機構，雙方在教育、農業、能源、衛生及資通訊等領域，持續加深合作。

此外，台灣與索馬利蘭更是共享自由、民主、人權價值的夥伴，而索馬利蘭是「非洲之角」，台灣則在印太地區有著重要的地緣戰略位置，兩國的密切合作，有望將雙方優勢發揮得更加淋漓盡致。

索馬利蘭共和國政府以具體行動支持民主台灣並非第一次。今年3月，索馬利蘭同樣透過社群平台發布我國駐當地代表處升旗與演唱國旗歌的影像。根據索馬利蘭政府於社群平台X的官方帳號貼文指出，我國駐哈爾格薩（Hargeisa）的機構，是全球唯一能公開以「台灣」為名運作的代表處。

該則貼文強調，世界各地為避免觸怒中國共產黨，多半妥協使用「台北」之名，索馬利蘭則選擇讓台灣旗幟在當地高高飄揚，勇敢反抗霸凌，強硬表態「不向北京低頭」，同時嚴厲譴責鄰國索馬利亞（Somalia）呼籲中國武力吞併台灣的行徑，以具體行動展現堅定挺台立場。

此次關鍵時刻，索馬利蘭特地透過社群平台發出聲明，不只展現索馬利蘭與台灣之間堅實的友好關係，在中國日益擴張其在非洲國家的影響力下，賴總統的出訪與非洲國家的歡迎，都說明以榮邦為核心的「台灣模式」受到非洲友人的認同與肯定，此行亦將使台非關係更進一步強化。

中華民國台灣 北京 非洲

延伸閱讀

北京戰略收縮／中東變局 北京優先維護中美關係

北京戰略收縮／道義不敵利益 陸助伊朗有難題

聯合報一周大事4/12~4/18

賴總統英文致詞 盼導入智慧科技提升醫療服務品質

相關新聞

經濟部嫌翡翠水庫發電貴 王鴻薇：只讓綠友友光電業者賺飽飽？

北市翡翠水庫管理局去年函文台電要求收「耗水補償費」，台電認為當中金額令人難以同意，經濟部更直言太貴。國民黨立委王鴻薇批評，翡翠水庫的電費相比台電賣綠電的價格差距很大，台電難道只獨厚綠友友光電業者來賺飽飽，卻要占翡翠水庫的便宜嗎？

無懼北京！賴總統將出訪 索馬利蘭官網高掛我國旗

總統賴清德將於22日出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，值得注意的是，索馬利蘭共和國外交暨國際合作部於台灣時間19日下午，於X社群平台上發布貼文，圖卡上分別放上索馬利蘭與中華民國台灣國旗。

勿扣紅帽！旅遊業憂賴政府「以政逼商」

鄭習會後，中共提「惠台十項措施」，商總今邀觀光相關七大產業座談，但陸委會前天呼籲相關公會不要屈從中方壓力，昨天又有經濟部、觀光署等政府機關指部分業者受邀出席，與中國方面透過直接及間接的施壓不無關聯，綠營立委更稱是「以商逼政」。中華兩岸旅行協會理事長許晉睿說，這種說法其實是「以政逼商」。

【即時短評】球場弊案調查拖拉 卻還想幫「小智」翻案？

2022年九合一大選前夕，當時炙手可熱的小英男孩、新竹市前市長林智堅，因其台大國發所碩士論文被控抄襲，經台大學倫會調查後撤銷碩士資格，林智堅更因此退出桃園市長選舉，並從政壇「引退」至今。近日卻傳出，此案獲部分監委「重視」，表示當初「學倫會之相關審查機制及標準容有疑義」，要求時任台大社科院長、審定委員會召集人蘇宏達到院說明。

柯文哲被問噴辣椒水有無受影響？他比著眼睛這樣說

民眾黨前主席柯文哲今天宓集走訪雲林，因屬私人行程均不受訪，但仍有媒體追問他相關政治性問題，他均不回答，只有拜訪一家工廠離開前被問到在台中夜市被噴辣椒水有沒有受影響？他只比著眼睛說「好很多了！」，被問到是否要警方加強查辦，他則回說「要上車了」。

柯文哲三天內2度走訪雲林 今與張嘉郡同框引人想

民眾黨前黨主席柯文哲今天二訪雲林，且行程排滿滿，為黨參選人助選，一早到崙背鄉大有永安宮參拜，雲林縣長參選人張嘉郡也到場同框，讓人聯想「藍白合」，柯文哲不受訪，張嘉郡則表示，不管在雲林或其他縣市，能像藍天白雲般合作「遍地開花」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。