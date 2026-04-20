勿扣紅帽！旅遊業憂賴政府「以政逼商」

鄭習會後，中共提「惠台十項措施」，商總今邀觀光相關七大產業座談，但陸委會前天呼籲相關公會不要屈從中方壓力，昨天又有經濟部、觀光署等政府機關指部分業者受邀出席，與中國方面透過直接及間接的施壓不無關聯，綠營立委更稱是「以商逼政」。中華兩岸旅行協會理事長許晉睿說，這種說法其實是「以政逼商」。

許晉睿說，「政府不必太緊張，也不要老是戴人家帽子」。他認為，政府或立委、官員動不動就講「以商逼政」，其實是「以政逼商」，政才有能力逼商。

一位不具名的業者表示，政府「陸方施壓」的說法，反而讓業者感受到壓力、覺得被「抹紅」；站在產業的立場來看，他認為今天的會議就是讓業者討論交流彼此的需求、未來如何生存下去，政府不需「如臨大敵」。

台灣旅行業國民旅遊發展協會理事長蔡子建認為，大陸開放陸客來台、但只開放部分地區，對旅遊業者幫助不大，影響有限，希望「要開放就全開放」。

對於陸委會呼籲「不要屈從中方壓力」，國民黨前副主席連勝文表示，此說法完全胡說八道，商總的存在就是要促進台灣商業的發展，如果這都要有人施壓來做，這些公會也不需要存在；他並反嗆這些工作原本是政府該做，卻變商總做「這才是最丟臉的」。

國民黨立委王鴻薇批評，陸委會及民進黨別在自己人裡面找敵人；民眾黨立法院黨團總召陳清龍也說，盼賴政府正視產業需求。

經濟部昨表示，台灣今年經濟成長率預估百分之七點六，高於鄰近國家，更高於中國百分之四點六，各項數據顯示台商對赴中國投資及貿易的興趣已下降至新低。中國自二○一八年迄今推出四波「惠台措施」內容呈現退縮，國內業者多反應冷淡，顯示中國試圖「以商干政」的手段已無法奏效；近年台灣經濟已逐漸走出自己的路，與世界緊密接軌，無需再走依靠中國的回頭路。