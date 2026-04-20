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觀察站／搶攻青年票 朝野各有盤算

聯合報／ 本報記者李成蔭林河名

十八歲公民權議題討論再起，本周將開公聽會。朝野都想搶青年票，卻也都存在隱憂，因為選票結構可能因此改變，能否「搶得青年票」才是關鍵。但十八歲公民權已是普世價值，各政黨若不能設法落實投票權，淪為喊口號而被看破手腳，終將面臨青年民意反撲。

二○二二年，十八歲公民權修憲複決案以失敗收場。立法院內政委員會目前盼藉由修法繞過修憲，來落實十八歲公民權，不過，能否成功解套仍是未知數。

民眾黨雖受不少「小草」青睞，但白營立委坦言，青年選票是否真的能入匭，還是只停留於網路上？不無疑問。部分國民黨立委則擔心，若滿十八歲就能投票，選票結構將有重大改變，國民黨有無優勢尚屬難料。過去民進黨雖可吸引年輕選票，但隨著中央長期執政，包袱也不小，因此對於是否下修公民權，綠營似較藍白更保守，從修法表態即可略見一二。這些雖然都只是「預先推測」，但也凸顯各政黨在修法前確實已經有選票考量。

縱觀國際實例，歐洲多國不只是十八歲、甚至十六歲就能投票，因此，落實十八歲公民權不只是民主價值，更是世界潮流。只是，我國卡在修憲的高難度，能否「繞開修憲」達成公民權降齡，應是朝野共同努力的目標。

雖然有學者認為，憲法本文規定「中華民國國民年滿廿歲者，有依法選舉之權」，不修憲難以降齡投票；但亦有學者主張，憲法該規定是「最高投票年齡」門檻，降齡擴大公民權並不違反憲法原意，似也言之成理。

既然修憲極度困難，修法又被擔心有違憲之虞，修法之後再聲請釋憲，應是可行之道。只是，從朝野態度來看，除了白營對搶年輕票較有信心，藍綠都難稱有把握。目前三黨雖都表示支持修法，但最後會不會在朝野各自選票考量下又無疾而終？仍待後續檢驗。

民進黨 修法 國民黨 修憲 青年

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