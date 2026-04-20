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下修投票年齡 廖元豪：免修憲只需修法

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導

年底將有九合一選舉，首投族投票意向成為選戰關鍵，也讓十八歲公民權討論聲浪再起。針對下修投票年齡違憲與否，政治大學法律系副教授廖元豪表示，我國憲法規定廿歲僅為最高投票年齡底線，然而法律很多時候其實能夠給予更多保障。

不過，文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥則說，法律有其位階性，低階法律不能違反高階法律，目前沒有任何模糊空間，通過什麼法律都沒有用，我國如果要成為法治國家，就要遵循法治國家的規則。

立法院去年三讀通過青年基本法，明定青年為十八歲以上、卅五歲以下國民，政府應該保障十八歲青年有依法行使選舉、罷免、創制及複決之權，並且在本法施行之日起二年內完備相關法制。然而，我國憲法第一三〇條規定，「中華民國國民年滿廿歲者，有依法選舉之權」，兩者之間是否相互扞格，引起國內學者議論。

廖元豪受訪時表示，十八歲公民權不用修憲、修法就可以，憲法規定廿歲不能解釋為絕對年齡，而是要理解為最高投票年齡底線，「意思就是到了廿歲，一定要給他投票權」，憲法應該盡可能從正面方向解釋，投票年齡廿歲的規定也並非絕對，法律很多時候能夠給予更多保障。

廖元豪舉例，我國憲法第一六〇條明定，六歲至十二歲學齡兒童一律受基本教育，然而義務教育早在民國五十七年就擴大至國中，「當時也有人說違憲，但是憲法是給最低保障」，意思是六至十二歲一定要受國民教育，但是立法者認為國家財政可行就能多給。

曲兆祥則表示，儘管十八歲公民權沒有爭議，不過依舊不能繞過憲法規定，「還是必須走修憲，如果暫時走不通，那就還是廿歲，這是法律基本概念」。

曲兆祥說，大法官會議有釋憲權，但是不能超越制憲權、修憲權，這是法律最基本ＡＢＣ，我國如果要成為法治國家，就要遵循法治國家的規則。

立法院 憲法 修法

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