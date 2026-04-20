18歲公民權…藍白推修法解套 綠憂違憲

朝野再戰十八歲公民權，立法院內政委員會廿二日將舉行修法公聽會，藍白都支持修法下修投票年齡至十八歲；綠營內看法不一，有立委主張修正選罷法取得釋憲「敲門磚」，另一派則憂心朝野有共識的法案難有釋憲空間，應朝修法與修憲雙軌並行。

二○二二年立法院朝野首度同意送出「十八歲公民權」修憲案，並在九合一選舉投票日舉行公民複決投票，最終失敗收場。

近來不少學者主張憲法有解釋空間，只要透過修法就能實現十八歲公民權，立法院去年三讀通過青年基本法，要求保障十八歲青年有選舉等相關權利，並透過附帶決議要求研議修憲程序。目前也有許多朝野立委提出選罷法修正草案，下修投票年齡至十八歲。

對於「修法繞過修憲」是否可行，有綠營官員憂心違憲。內政部雖然尊重立法院修法共識，仍盼舉行公聽會尋求「合憲」的解套方案。

民進黨立委林宜瑾日前對外指出，大法官曾不受理前立委丁守中等人所提出的十八歲公民權釋憲聲請，盼立委應先透過職權積極修法，她主張可在修法三讀後直接聲請釋憲，交由憲法法庭解釋。

不過，綠營內也憂心，若朝野有共識修法並投下贊成票，會因缺乏爭議與反對的事實，難以取得釋憲要件；也有民進黨人士指出，為十八歲公民權開了「以法律變更憲法」的前例，不見得是好事。因此，綠營內仍盼雙軌並行，修法同時也啟動修憲程序。

國民黨立委王鴻薇表示，若執政黨要提出修憲，相信國民黨不會不支持，只是外界怕打開「潘朵拉盒子」，憂心民進黨想「加東加西」；國民黨立法院黨團總召傅崐萁則說，國民黨立場清楚，過去也支持修憲、投過公投，反而希望民進黨不要老是炒作、喊口號。

民眾黨立院黨團總召陳清龍說，民眾黨長期支持青年參政，希望以此促進青年的政治參與，也呼籲朝野各黨能夠共同支持。